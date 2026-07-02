Для Беларуси в Индонезии непочатый край работы – Александр Лукашенко
Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписано восемь меморандумов и соглашений. В Индонезии богатые недры, и даже урожай снимают по три раза в год, но белорусские технологии и техника нужны здесь всегда и БЕЛАЗы – для рудников.
Чтобы понять размах работ, Индонезия покупает каждый четвертый карьерный самосвал в мире. Но наша внешнеполитическая концепция – это на тракторе, с компетенциями, вместо западного отношения «дрилл, бэби, дрилл».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу заверить, что все, о чем мы договорились, мы реализуем. Да, мы не такая гигантская страна, как Индонезия. Но у нас есть то, что нужно вам.
После этого визита мы еще в большем объеме будем заниматься торговыми операциями. Но главное, о чем мы говорили, несмотря на несопоставимые размеры наших государств, это технологии. Технологии, в которых вы нуждаетесь.
Вы диверсифицируете все. Вы не хотите быть зависимыми от какого-то одного государства, будь то крупного, среднего или малого. Вы хотите иметь в Индонезии (я считаю, это нормально) от максимума государств в мире. И чем больше, тем лучше. В этом тоже суть вашей независимости. Поэтому мы счастливы, что вы выбрали нас.
С теплотой вспоминаю свой визит сюда в 2013 году. Это был ознакомительный визит. А ваш визит в прошлом году в Беларусь послужил основой, фундаментом наших нынешних взаимоотношений. Вы поставили амбициозные задачи перед страной. Мы рядом с вами.
Отношения выстраиваем не на пустом месте. У нас долгая история взаимоотношений и схожесть в геополитической судьбе. Уйти от колониалистов Индонезии удалось только после Великой Победы в 1949-м. А название столицы переводится как «достигнутая Победа».
Но на смену пришли американцы и руками военной хунты уничтожили, по разным оценкам, от 500 до 2 миллионов коммунистов. Это была третья в мире коммунистическая партия после СССР Китая. «Метод Джакарта» стал успешной операцией ЦРУ.
Александр Лукашенко:
Искренняя дружба и плодотворное сотрудничество связывают наши государства уже более 30 лет. На самом деле намного больше, ведь на момент установления дипломатических отношений в 1993 году уже был опыт взаимодействия нашей республики БССР с Индонезией. Белорусская делегация с первых сессий Ассамблеи ООН выступала категорически против колониального угнетения Индонезии и требовала прекращения попыток задушить индонезийскую независимость военным путем. Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило.
Лукашенко – президенту Индонезии: за короткий промежуток времени мы стали друзьями.