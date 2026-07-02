Лукашенко заявил, что его визит в Индонезию планировался год назад

Прабово Субианто, Президент Индонезии: Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике, которая постоянно изменяется. Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии, и мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче, и сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран.

Желание к тесному стратегическому партнерству Джакарта демонстрирует и решимостью открыть посольству в Минске прямое авиасообщение и безвиз для белорусов. Бали – это мировая туристическая Мекка. А сколько здесь, в точке соприкосновения культуры возможностей, еще предстоит сделать открытий? Мы готовы, и нас там ждут. Президент объяснил всем, кого так заинтересовала эта очередная большая командировка в страны глобального юга.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До приезда в Индонезию я посетил Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику. Сегодня мы с краткосрочным визитом вежливости побудем в Мьянме. И, вы представляете, два миллиарда в этих государствах проживает человек. Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с Президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов.

Этот визит планировался Президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы в Беларуси понимали, что данный визит – абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы сделали.