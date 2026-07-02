Лукашенко заявил, что его визит в Индонезию планировался год назад

Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время обращения к СМИ в 8-минутной речи самым часто употребляемым словом Президента Индонезии стало «Беларусь».
Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время обращения к СМИ в 8-минутной речи самым часто употребляемым словом Президента Индонезии стало «Беларусь».
Прабово Субианто, Президент Индонезии:
Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике, которая постоянно изменяется. Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии, и мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче, и сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран.
Желание к тесному стратегическому партнерству Джакарта демонстрирует и решимостью открыть посольству в Минске прямое авиасообщение и безвиз для белорусов. Бали – это мировая туристическая Мекка. А сколько здесь, в точке соприкосновения культуры возможностей, еще предстоит сделать открытий? Мы готовы, и нас там ждут. Президент объяснил всем, кого так заинтересовала эта очередная большая командировка в страны глобального юга.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
До приезда в Индонезию я посетил Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику. Сегодня мы с краткосрочным визитом вежливости побудем в Мьянме. И, вы представляете, два миллиарда в этих государствах проживает человек. Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с Президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов.
Этот визит планировался Президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы в Беларуси понимали, что данный визит – абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы сделали.
Пока во Дворце Независимости звучали важные заявления, на улице беззаботно играли дети. Без всяких геополитических игр старания белорусского лидера служат для сохранения мира и благополучия детей разных стран. Именно для этого Беларусь бросает якорь в самом крупном островном государстве.
Александра Лукашенко в аэропорт лично проводил его индонезийский коллега. Это тоже особый знак в президентском протоколе. К новым берегам и высотам.
Читайте также:
Для Беларуси в Индонезии непочатый край работы – Александр Лукашенко
Лукашенко – президенту Индонезии: за короткий промежуток времени мы стали друзьями
Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене