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Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене

02 июля 2026 17:36
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В Джакарте по итогам переговоров президентов двух стран подписана дорожая карта сотрудничества до 2030 года. По сути, это совместный пошаговый план.

И этот документ – один из главных итогов официального визита Александра Лукашенко в крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: только вперед, по-военному! Работы для белорусов в Индонезии достаточно. Подробности здесь.

Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене-2

В Индонезии все по графику. И солнце светит с 6 утра до 6 вечера круглый год, и молитва муэдзинов всегда в полдень на территории Дворца Независимости звучит даже во время переговоров. А сама страна предсказуема в политическом плане.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Нам очень созвучны те идеи, которые сегодня руководством Индонезии на международной арене отстаиваются. Это идеи справедливости, многополярности, справедливого мироустройства, учета интересов стран, невмешательства в дела суверенных государств, решения всяких конфликтов. Естественно, не военной силой.

# Макcим Рыженков # Беларусь-Индонезия # Международная политика # Международное сотрудничество

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