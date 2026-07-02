Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене

В Джакарте по итогам переговоров президентов двух стран подписана дорожая карта сотрудничества до 2030 года. По сути, это совместный пошаговый план.
И этот документ – один из главных итогов официального визита Александра Лукашенко в крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: только вперед, по-военному! Работы для белорусов в Индонезии достаточно. Подробности здесь.
В Индонезии все по графику. И солнце светит с 6 утра до 6 вечера круглый год, и молитва муэдзинов всегда в полдень на территории Дворца Независимости звучит даже во время переговоров. А сама страна предсказуема в политическом плане.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Нам очень созвучны те идеи, которые сегодня руководством Индонезии на международной арене отстаиваются. Это идеи справедливости, многополярности, справедливого мироустройства, учета интересов стран, невмешательства в дела суверенных государств, решения всяких конфликтов. Естественно, не военной силой.