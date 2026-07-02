Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене

В Джакарте по итогам переговоров президентов двух стран подписана дорожая карта сотрудничества до 2030 года. По сути, это совместный пошаговый план.

И этот документ – один из главных итогов официального визита Александра Лукашенко в крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.