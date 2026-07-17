Новые перспективы для отдыха открываются перед жителями нашей страны. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси – владельцев общегражданских паспортов, которые путешествуют с туристическими целями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в МИД нашей страны, в 2017 году для граждан Индонезии был введен безвизовый режим на нашей территории. Ранее белорусам необходимо было оформлять визу по прибытии.

Такое решение стало результатом договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте Президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой Индонезии Прабово Субианто.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел:

Со своей стороны Беларусь последовательно проводит политику открытости. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году. И в настоящий момент индонезийские граждане также могут находиться на территории нашей страны без виз до 30 дней.

Решение Джакарты – это практический шаг по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси и Индонезии.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что белорусы не просто присматриваются к Индонезии. Многие уже открыли для себя эту страну как перспективное направление. Более того, в планах сторон – запуск прямого авиарейса, что сделает взаимные поездки доступнее.