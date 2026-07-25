Лукашенко поздравил спасателей и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

Беларусь отмечает День пожарной службы. С профессиональным праздником спасателей и ветеранов МЧС поздравил Александр Лукашенко. Глава государства дал высокую оценку личным качествам белорусских огнеборцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Профессию пожарного-спасателя выбирают люди смелые и решительные. Выбирают сердцем, потому что эта служба требует особой преданности, исключительного мужества и связана с противостоянием стихии и готовностью в любую секунду рисковать собой ради спасения других. Она также предполагает большой ежедневный труд и постоянные изнурительные тренировки. Как и особое пожарное братство, которое рождается и крепнет в опасных, по сути, боевых условиях выполнения служебных задач, когда один – за всех, и все – за одного», – отметил глава государства.