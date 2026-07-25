Польша стремительно погружается в глубокий финансовый омут. Госдолг страны превысил 490 млрд евро

Польша стремительно погружается в глубокий финансовый омут. По данным Евростата, в первом квартале 2026 года Варшава вошла в тройку лидеров Европейского союза по темпам роста долговой нагрузки, уступив лишь Финляндии и Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный долг Польши превысил 490 миллиардов евро, достигнув 60 % от ВВП. Несмотря на то, что уровень задолженности пока ниже среднего по ЕС, темпы его роста вызывают серьезные опасения. Эксперты указывают на рекордные потребности бюджета, напрямую связанные с беспрецедентными военными расходами. Варшава ежегодно тратит на оборону почти 5 % от ВВП. Экономисты предупреждают, что если высокий бюджетный дефицит сохранится – возможности для дальнейшего увеличения социальных расходов будут сокращаться. Конституция Польши в данной ситуации обязывает правительство ввести жесткие меры экономии, которые ударят по гражданам. Уже сегодня поляки чувствуют это на своих кошельках. Инфляция превысила 6 %, цены на продовольствие и коммунальные услуги растут двузначными темпами, а реальные зарплаты упали на 2-3 %. Правительство замораживает социальные пособия и субсидии на лекарства, одновременно повышая акцизы.