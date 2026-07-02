Лукашенко заявил о готовности обеспечить Индонезию промышленной техникой и кадрами

Президенты Беларуси и Индонезии утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года.

В Нейпьидо Александр Лукашенко направился из Джакарты, где провел переговоры с Президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой не мешают странам последовательно укреплять отношения и расширять контакты на всех уровнях. И сегодняшние переговоры стали очередным подтверждением этого курса.

Большому разговору лидеров предшествовала серьезная подготовительная работа, итогом которой стало подписание пакета двусторонних документов в самых разных сферах – от здравоохранения до промышленности. Также одобрена дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет.

Теперь задача – наполнить эти договоренности конкретными проектами. Речь идет уже не только о взаимной торговле, но и о создании совместных производств, локализации выпуска продукции, обмене технологиями и подготовке специалистов. По целому ряду высокотехнологичных направлений Беларусь располагает серьезными компетенциями и готова использовать этот потенциал в совместной работе с индонезийскими партнерами.