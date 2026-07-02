Лукашенко заявил о готовности обеспечить Индонезию промышленной техникой и кадрами

В Нейпьидо Александр Лукашенко направился из Джакарты, где провел переговоры с Президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты Беларуси и Индонезии утвердили дорожную карту сотрудничества до 2030 года.
Почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой не мешают странам последовательно укреплять отношения и расширять контакты на всех уровнях. И сегодняшние переговоры стали очередным подтверждением этого курса.
Большому разговору лидеров предшествовала серьезная подготовительная работа, итогом которой стало подписание пакета двусторонних документов в самых разных сферах – от здравоохранения до промышленности. Также одобрена дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет.
Теперь задача – наполнить эти договоренности конкретными проектами. Речь идет уже не только о взаимной торговле, но и о создании совместных производств, локализации выпуска продукции, обмене технологиями и подготовке специалистов. По целому ряду высокотехнологичных направлений Беларусь располагает серьезными компетенциями и готова использовать этот потенциал в совместной работе с индонезийскими партнерами.
Беларусь и Индонезия заключили договоры на десятки миллионов долларов – Лукашенко.
Одним из ключевых направлений сотрудничества остается сельское хозяйство. Беларусь готова наращивать поставки продовольствия и техники. Продовольственная безопасность сегодня становится одним из главных мировых приоритетов, и как одна из ведущих аграрных стран региона Беларусь готова предложить Индонезии современные решения и большой практический опыт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы.
Мы можем поставлять вам сельскохозяйственную технику, большегрузную технику, о которой только что, господин Президент, вы говорили. Наши БЕЛАЗы хорошо себя зарекомендовали на российском рынке. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов.
Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна мира. Именно поэтому белорусский бизнес рассматривает этот рынок как один из наиболее перспективных. Более 280 миллионов потенциальных потребителей открывают широкие возможности для наращивания отечественного экспорта.