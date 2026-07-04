Беларусь идет с миром и рассчитывает на взаимность! Главные выводы из большой командировки Президента

«Мы, белорусы – мирные люди!» – первые слова нашего гимна, которые в унисон в исполнении граждан по всей стране прозвучали накануне, стали кульминацией торжеств ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой простой, лаконичной, но такой важной и глубокой по смыслу фразе, учитывая все «взрывоопасные» мировые обстоятельства, заложен и главный принцип нашей внешней политики. Независимо от расстояния, мы готовы строить диалог со всеми, при условии, что будет разговор на равных и без «фиги в кармане». Иными словами, мы идем в мир с миром и рассчитываем на взаимность. И вот в этом смысле фраза «Мы, белорусы – мирные люди» лучше всего отражает главный посыл большой зарубежной командировки нашего Президента, которая завершилась накануне Дня Независимости. Валдай, Пекин, Джакарта, Нейпьидо – 25 тысяч километров, четыре государства в разных частях Евразии с суммарным населением более 2,5 миллиардов человек, переговоры на высшем уровне в разных форматах – все это, безусловно, отражает масштаб командировки. Но главное в этой истории, конечно, качественное содержание. И вот на что обратим внимание сейчас.

Во-первых, большая командировка нашего Президента – это, по сути, квинтэссенция нашей многовекторной политики. Судите сами – Россия – наш главный союзник, с ней мы демонстрируем миру фактически эталонную модель партнерства, которая оказалась не по зубам западным санкциям. Китай – всепогодный партнер, потенциал которого мы рассмотрели еще задолго до мирового взлета Поднебесной и с которым мы говорим на одном геополитическом языке - и это тоже результат многолетней работы. Индонезия и Мьянма – эти государства вписываются в трек нашей политики на дальней дуге – и здесь тоже главный принцип: разговор на равных. Второе, на что обратим внимание – то, что при разности форматов переговоров их главная цель едина: создать прочную и долгосрочную базу для межгосударственных отношений. И в этом смысле пример России, опять же, будем рассматривать, как эталонный. Да, переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина на Валдае в этот раз были непубличными. Но это как раз подчеркивает уровень геополитического доверия и то, что два лидера системно и последовательно сверяют союзные часы.

А это кадры из Пекина. Всякий раз (а нынешний визит Александра Лукашенко в Китай был уже 17-м по счету) переговоры лидеров Беларуси и КНР – это встреча друзей и единомышленников. И это то качество, которое в мировой политике сегодня в большом дефиците.

В такой же тональности прошел диалог на высшем уровне в Джакарте и Нейпьидо. Очевидно, что и эти локации на карте мира становятся надежными «точками опоры» для Минска. Ну а то, что на подлете к индонезийской столице в самом начале официального визита Александра Лукашенко белорусский Борт №1 сопровождало звено истребителей – тоже весьма говорящий факт. Но не только данный факт, подчеркивает то, что у Минска с партнерами по всей траектории командировки Президента нет закрытых тем, упомянули в эти дни мировые СМИ.