Это надо видеть! Детали громкой встречи Лукашенко в Индонезии

Продолжается большая командировка Президента Беларуси. 2 июля Александр Лукашенко прибыл в Мьянму, где уже состоялись двусторонние переговоры с Президентом этой страны. К этой теме вернемся позже. А пока о взаимоотношениях Минска и Джакарты – этому был посвящен большой переговорный день в индонезейской столице. В Джакарте по итогам переговоров президентов двух стран подписана дорожая карта сотрудничества до 2030 года. По сути, это совместный пошаговый план. И этот документ – один из главных итогов официального визита Александра Лукашенко в крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джакарте также подписан внушительный пакет двусторонних документов в самых разных сферах – от здравоохранения до промышленности. А отношения двух государств выходят на принципиально новый уровень: от взаимной торговли переходим к созданию совместных производств, обмену технологиями и подготовке специалистов. Кроме того, Беларусь приветствует решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Вне всяких сомнений, этот шаг поможет увеличить интенсивность контактов между странами. Итак, официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен. О геополитическом взаимопонимании и экономической прагматике за 10 тысяч километров – репортаж Евгения Пустового.