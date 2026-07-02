Это надо видеть! Детали громкой встречи Лукашенко в Индонезии
Продолжается большая командировка Президента Беларуси. 2 июля Александр Лукашенко прибыл в Мьянму, где уже состоялись двусторонние переговоры с Президентом этой страны. К этой теме вернемся позже. А пока о взаимоотношениях Минска и Джакарты – этому был посвящен большой переговорный день в индонезейской столице.
В Джакарте по итогам переговоров президентов двух стран подписана дорожая карта сотрудничества до 2030 года. По сути, это совместный пошаговый план. И этот документ – один из главных итогов официального визита Александра Лукашенко в крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Джакарте также подписан внушительный пакет двусторонних документов в самых разных сферах – от здравоохранения до промышленности. А отношения двух государств выходят на принципиально новый уровень: от взаимной торговли переходим к созданию совместных производств, обмену технологиями и подготовке специалистов.
Кроме того, Беларусь приветствует решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Вне всяких сомнений, этот шаг поможет увеличить интенсивность контактов между странами. Итак, официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен.
О геополитическом взаимопонимании и экономической прагматике за 10 тысяч километров – репортаж Евгения Пустового.
Нескончаемый трафик самой густонаселенной столицы мира невозможно остановить, но сегодня его поставили на паузу. Джакарта встречает Александра Лукашенко. Это надо видеть. И это показали. По национальному телевидению в прямом эфире.
К кортежу Президента в сопровождении почетного эскорта из 17 мотоциклистов присоединяется почетная гвардия из 120 кавалеристов. Все действо развернулось в правительственном квартале. Здесь Дворец Независимости и резиденция здешнего главы государства. Но он уступил свои апартаменты Александру Лукашенко. Это было исключительным решением, так что для официальной встречи рукой подать.
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Но в знак особого уважения кортеж проехался по центру столицы и вокруг площади свободы, в центре которой – национальный монумент Независимости высотой с небоскреб (коих полно в деловом центре Джакарты). На самой верхушке монумента – «Пламя независимости». Скульптура в виде огня, покрытая 33 килограммами золота. Природные богатства были здесь всегда, а вот независимость Индонезия обрела лишь в 49 году прошлого века.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Представители 720 этносов живут в Индонезии. Практически каждый национальный костюм можно было встретить во время церемонии встречи нашего Президента.
Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества.
В Индонезии два вида погоды. Либо влажно, либо солнце. Июль – самый жаркий период года. Самый теплый прием организован для белорусского Президента. Александра Лукашенко встречали громко. И в СМИ, и вообще.
Артиллерийские залпы, коробки военных, представителей всех родов войск и гости из джунглей. Актеры в сценических костюмах, вернее, с атрибутами. Церемония приветствия сопровождается национальными танцами. Затем уже по международному протоколу обход гвардейцев и приятная неожиданность – приветствие белорусского Батьки детьми Азии.
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