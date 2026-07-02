Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества

Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бизнес встречи B2B, переговоры между вузами. Инженеры Индонезии – с советским образование. А сейчас около 60 тысяч студентов учатся в иностранных вузах. БГУИР и наш университет иностранных языков нашли себе компаньонов. Но самый большой интерес – к медвузам. Наши министры проели рамочные и консультативные встречи. Райдер предложений, как палитра здешней культуры – разнообразен.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Мы сегодня работаем по треку образования, по треку фармацевтики. И данный вопрос обсуждался с представителями Министерства здравоохранения, с которыми мы встречались, и представителями тех фирм, которые на сегодняшний день заинтересованы в продвижении своих препаратов на территории Республики Беларусь. И наши представители взаимодействовали с ними для того, чтобы познакомиться с той линейкой и достигнуть договоренностей по продвижению наших препаратов здесь. Конечно, мы ждем наших партнеров в Республике Беларусь, чтобы показать производство, показать тот объем формата лекарственных средств, объем формата образовательных услуг, которые у нас есть.
Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене.