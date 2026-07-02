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Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества

02 июля 2026 18:06
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Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бизнес встречи B2B, переговоры между вузами. Инженеры Индонезии – с советским образование. А сейчас около 60 тысяч студентов учатся в иностранных вузах. БГУИР и наш университет иностранных языков нашли себе компаньонов. Но самый большой интерес – к медвузам. Наши министры проели рамочные и консультативные встречи. Райдер предложений, как палитра здешней культуры – разнообразен.

Представители минздравов Беларуси и Индонезии обсудили направления сотрудничества-2

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Мы сегодня работаем по треку образования, по треку фармацевтики. И данный вопрос обсуждался с представителями Министерства здравоохранения, с которыми мы встречались, и представителями тех фирм, которые на сегодняшний день заинтересованы в продвижении своих препаратов на территории Республики Беларусь. И наши представители взаимодействовали с ними для того, чтобы познакомиться с той линейкой и достигнуть договоренностей по продвижению наших препаратов здесь. Конечно, мы ждем наших партнеров в Республике Беларусь, чтобы показать производство, показать тот объем формата лекарственных средств, объем формата образовательных услуг, которые у нас есть.

Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Индонезия # Александр Ходжаев

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