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Новости по тегу #Беларусь-Чехия

Лукашенко выразил надежду, что Беларусь и Чехия в будущем преодолеют существующую турбулентность
28 октября 2025 06:45

Лукашенко выразил надежду, что Беларусь и Чехия в будущем преодолеют существующую турбулентность

Лукашенко поздравил народ Чехии с национальным праздником
28 октября 2024 07:42

Лукашенко поздравил народ Чехии с национальным праздником

Лукашенко в поздравлении народу Чехии заявил, что Минск готов к сотрудничеству с Прагой
28 октября 2023 07:40

Лукашенко в поздравлении народу Чехии заявил, что Минск готов к сотрудничеству с Прагой

Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»
24 января 2020 17:27

Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью
16 мая 2019 19:43

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью

Анатолий Исаченко 16 мая встретится с представителями чешской делегации
14 мая 2019 19:43

Анатолий Исаченко 16 мая встретится с представителями чешской делегации

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске
12 декабря 2018 10:56

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

12 белорусских компаний представили свою продукцию на Международной машиностроительной выставке в Чехии
05 октября 2018 06:23

12 белорусских компаний представили свою продукцию на Международной машиностроительной выставке в Чехии

Чешская компания примет участие в программе возрождения белорусского свиноводства
25 июня 2018 17:08

Чешская компания примет участие в программе возрождения белорусского свиноводства

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами
05 июня 2018 14:39

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами

Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий
05 июня 2018 11:35

Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018
22 мая 2018 17:49

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018