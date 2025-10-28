Новости по тегу #Беларусь-Чехия

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Чехии с национальным праздником – Днем возникновения независимого чехословацкого государства.
Белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было. Главной целью для нашей страны всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме, подчеркнул глава государства.
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