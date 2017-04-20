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От энергетики до туризма. Белорусско-чешский экономический форум прошел в Бресте

20 апреля 2017 13:38
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Новости Беларуси. Новая страница в белорусско-чешских отношениях. В Бресте состоялся экономический форум двух стран. Энергетика, строительство, информационные технологии и туризм – именно эти сферы названы приоритетными. Не менее важны и личные контакты, которыми заручились 20 апреля бизнесмены.

От энергетики до туризма. Белорусско-чешский экономический форум прошел в Бресте-1

Михаил Серков, заместитель председателя Брестского облисполкома:
То, что намечено. Это кроме туризма – деревообработка, продукты питания. Я надеюсь, что в этом направлении будем работать вместе и достаточно активно. Чехи предлагают высокие технологии, что тоже для нас важно и интересно.

Франтишек Масопуст, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты по странам СНГ в Чехии:
В Беларуси есть огромный запас качественной рабочей силы. Мы это прекрасно знаем. Мы стараемся советовать это нашим предпринимателям.

О новых контрактах и совместных проектах станет известно уже в ближайшее время. Всего же в форуме приняли участие представители десятка крупных чешских компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Чехия # Михаил Серков

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