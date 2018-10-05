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12 белорусских компаний представили свою продукцию на Международной машиностроительной выставке в Чехии

05 октября 2018 06:23
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Новости Беларуси. В Чехии презентовали экономический потенциал Беларуси. 12 отечественных компаний представили свою продукцию и разработки на 60-й Международной машиностроительной выставке в городе Брно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 белорусских компаний представили свою продукцию на Международной машиностроительной выставке в Чехии-1

Это, к слову, крупнейший смотр промышленной продукции и технологий в Центральной и Восточной Европе.

Белорусы представили ряд научно-технических разработок. К примеру, индукционные печи для плавки бронзы, нанокомпозитные покрытия, литейные технологии и многое другое.

В рамках выставки также прошел бизнес-день Беларуси. Интерес к сотрудничеству проявили более 40 чешских компаний. На встрече также обсудили перспективы белорусско-чешского регионального взаимодействия.

12 белорусских компаний представили свою продукцию на Международной машиностроительной выставке в Чехии-4

12 белорусских компаний представили свою продукцию на Международной машиностроительной выставке в Чехии-6

# Беларусь-Чехия # Экономика # Фотофакт

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