«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018

Новости Беларуси. Чешские бизнесмены заинтересованы в поиске деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чешские бизнесмены заинтересованы в поиске деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске в 10-й раз проходит форум, на котором предприниматели и государственные предприятия ищут общие точки соприкосновения, тем самым расширяя торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наиболее перспективными выглядят сферы машиностроения, энергетики, строительства и банковское дело.
Эдуард Муржицки, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:
За последние 10 лет товарооборот между нашими странами увеличился в три раза. Для нас важны все сферы, но наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере. Хотел бы также высоко оценить результаты Беларуси в области информационных технологий.
Франтишек Масопуст, председатель правления Торгово-промышленной палаты Чешкой Республики по странам СНГ:
Для нас Республика Беларусь является хорошим местом для создания совместных предприятий. Воспользоваться свободными экономическими зонами и выходом на рынок не только белорусский, не только российский, но и стран Евразийского экономического сообщества.
Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров нашей страны. Сотрудничество уже развивается в нефтехимии, сельском хозяйстве и энергетике. Чешский бизнес реализует ряд гидроэнергетических проектов в Полоцке и Гродно, участвует в строительстве Белорусской АЭС. Наши предприятия, в свою очередь, поставляют в эту европейскую страну тракторы, лазеры и бытовую технику.
Сергей Набешко, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы готовы содействовать поставке на рынок Чехии строительных материалов. Мы заинтересованы в том, что компании, которые приехали к нам сегодня, будут на условиях прямых инвестиций участвовать в строительных проектах: строительстве дорог, строительстве гидроэлектростанций. Поэтому у нас широкая линейка по взаимодействию.
23 мая иностранные гости отправятся в Гродно.