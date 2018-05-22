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«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018

22 мая 2018 17:49
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Новости Беларуси. Чешские бизнесмены заинтересованы в поиске деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018-1

В Минске в 10-й раз проходит форум, на котором предприниматели и государственные предприятия ищут общие точки соприкосновения, тем самым расширяя торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наиболее перспективными выглядят сферы машиностроения, энергетики, строительства и банковское дело.

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018-4

Эдуард Муржицки, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:
За последние 10 лет товарооборот между нашими странами увеличился в три раза. Для нас важны все сферы, но наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере. Хотел бы также высоко оценить результаты Беларуси в области информационных технологий.

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018-7

Франтишек Масопуст, председатель правления Торгово-промышленной палаты Чешкой Республики по странам СНГ:
Для нас Республика Беларусь является хорошим местом для создания совместных предприятий. Воспользоваться свободными экономическими зонами и выходом на рынок не только белорусский, не только российский, но и стран Евразийского экономического сообщества.

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018-10

Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров нашей страны. Сотрудничество уже развивается в нефтехимии, сельском хозяйстве и энергетике. Чешский бизнес реализует ряд гидроэнергетических проектов в Полоцке и Гродно, участвует в строительстве Белорусской АЭС. Наши предприятия, в свою очередь, поставляют в эту европейскую страну тракторы, лазеры и бытовую технику.

«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018-13

Сергей Набешко, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы готовы содействовать поставке на рынок Чехии строительных материалов. Мы заинтересованы в том, что компании, которые приехали к нам сегодня, будут на условиях прямых инвестиций участвовать в строительных проектах: строительстве дорог, строительстве гидроэлектростанций. Поэтому у нас широкая линейка по взаимодействию.

23 мая иностранные гости отправятся в Гродно.

# Беларусь-Чехия # Экономика # Эдуард Муржицки # Франтишек Масопуст # Сергей Набешко # Фотофакт

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