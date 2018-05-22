«Наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере»: белорусско-чешский бизнес-форум-2018

Новости Беларуси. Чешские бизнесмены заинтересованы в поиске деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в 10-й раз проходит форум, на котором предприниматели и государственные предприятия ищут общие точки соприкосновения, тем самым расширяя торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наиболее перспективными выглядят сферы машиностроения, энергетики, строительства и банковское дело.

Эдуард Муржицки, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:

За последние 10 лет товарооборот между нашими странами увеличился в три раза. Для нас важны все сферы, но наибольший потенциал мы видим в энергетике и агропромышленной сфере. Хотел бы также высоко оценить результаты Беларуси в области информационных технологий.

Франтишек Масопуст, председатель правления Торгово-промышленной палаты Чешкой Республики по странам СНГ:

Для нас Республика Беларусь является хорошим местом для создания совместных предприятий. Воспользоваться свободными экономическими зонами и выходом на рынок не только белорусский, не только российский, но и стран Евразийского экономического сообщества.

Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров нашей страны. Сотрудничество уже развивается в нефтехимии, сельском хозяйстве и энергетике. Чешский бизнес реализует ряд гидроэнергетических проектов в Полоцке и Гродно, участвует в строительстве Белорусской АЭС. Наши предприятия, в свою очередь, поставляют в эту европейскую страну тракторы, лазеры и бытовую технику.