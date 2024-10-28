Лукашенко поздравил народ Чехии с национальным праздником

Белорусы никогда не создавали угрозы для кого бы то ни было. Главной целью для нашей страны всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Это подчернул глава государства в поздравлении народа Чехии с национальным праздником – Днем возникновения независимого чехословацкого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«История конструктивного сотрудничества между нашими странами насчитывает многие десятилетия. Его отличительной ценностью всегда оставались контакты между людьми самых разных профессий, возраста, вероисповедания и социального статуса», – говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что искусственные барьеры, созданные нынешними западными политиками под лозунгами демократизации и защиты национальных интересов, не имеют ничего общего с реальными насущными заботами населения. Александр Лукашенко также выразил надежду на возобновление сотрудничества с Чехией и пригласил жителей страны посетить Беларусь.