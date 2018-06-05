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Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами

05 июня 2018 14:39
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Новости Беларуси. Парламентарии намерены придать импульс сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий. Об этом договорились сенаторы обеих стран на встрече в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами-1

Стороны готовы поддерживать регулярные контакты, способствовать укреплению взаимоотношений во всех сферах с учетом национальных интересов (подробнее здесь).

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами-4

Франтишек Бублан,  председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности сената парламента Чехии:
В современном мире IT играют большую роль. Без них невозможен прогресс, в то же время высокие технологии всегда сопряжены с особыми рисками. Так что важно объединить усилия в сфере безопасности. Я знаю, что ваша страна идет по пути цифровизации, поэтому мы заинтересованы в таком сотрудничестве. Кроме того, намерены поддерживать уже работающие проекты, совместные производства. Хотели бы активизировать обмен студентами.

# Беларусь-Чехия # общество # Франтишек Бублан # Фотофакт

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