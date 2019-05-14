Анатолий Исаченко 16 мая встретится с представителями чешской делегации

Кстати, это не первый визит партнеров в Солигорск. Иностранные гости уже посещали некоторые предприятия города шахтеров. Очередная встреча на белорусской земле – знак успешного сотрудничества и взаимного доверия. Только в 2018 году товарооборот между Минской областью и Чешской Республикой вырос на 60%. На сумму более 32 миллионов рублей в Чехию экспортировали металлоконструкций и калийных удобрений.