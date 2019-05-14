Анатолий Исаченко 16 мая встретится с представителями чешской делегации

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко встретится с чешской делегацией в Солигорске. Деловой визит запланирован на четверг, 16 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В ходе встречи партнеры подпишут сразу несколько важных соглашений. Среди них Дорожная карта развития сотрудничества между Минщиной и чешским краем Высочина.
Кстати, это не первый визит партнеров в Солигорск. Иностранные гости уже посещали некоторые предприятия города шахтеров. Очередная встреча на белорусской земле – знак успешного сотрудничества и взаимного доверия. Только в 2018 году товарооборот между Минской областью и Чешской Республикой вырос на 60%. На сумму более 32 миллионов рублей в Чехию экспортировали металлоконструкций и калийных удобрений.