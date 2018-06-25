Чешская компания примет участие в программе возрождения белорусского свиноводства

Новости Беларуси. Чешская компания станет одним из ключевых участников программы возрождения белорусского свиноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписаны контракты на строительство пяти комплексов по выращиванию свиней и крупного рогатого скота. Каждый из них оценивается примерно в 30 миллионов евро. Итоговая сумма инвестиций – около 150 миллионов.

Первая свиноферма уже возводится под Оршей. К концу лета она начнет полноценно работать. Возведение остальных комплексов должно поэтапно завершиться к 2022 году.