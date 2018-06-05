Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Мы будем работать над укреплением наших взаимоотношений во всех сферах. В экономике мы наметили те направления, которые развиваются уже с одной стороны, включая фармацевтику. Мы обратили внимание на развитие отношений в области высоких технологий, потому что это ключевой вопрос сейчас для наших стран, которые обеспечивают нашу экономическую технологическую безопасность. Сейчас идет речь о том, чтобы в развитии бизнес-форума, который состоялся недавно в Беларуси –мы активно принимали участие в нем – эти решения развить на парламентском уровне.