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Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий

05 июня 2018 11:35
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Новости Беларуси. Парламентарии намерены придать импульс сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий. Об этом договорились сенаторы обеих стран на встрече в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий-1

Среди перспективных направлений также и фармакология. Есть намерение активизировать торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, поощрить культурный обмен. Стороны готовы поддерживать регулярные контакты, способствовать укреплению взаимоотношений во всех сферах с учетом национальных интересов и интересов двух союзов – Евразийского и Европейского.

Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий-4

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Мы будем работать над укреплением наших взаимоотношений во всех сферах. В экономике мы наметили те направления, которые развиваются уже с одной стороны, включая фармацевтику. Мы обратили внимание на развитие отношений в области высоких технологий, потому что это ключевой вопрос сейчас для наших стран, которые обеспечивают нашу экономическую технологическую безопасность. Сейчас идет речь о том, чтобы в развитии бизнес-форума, который состоялся недавно в Беларуси мы активно принимали участие в нем  эти решения развить на парламентском уровне.

Сенаторы Беларуси и Чехии обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий-7

Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров Беларуси. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 5 % и составил 290 миллионов долларов.

# Беларусь-Чехия # Сергей Рахманов # Фотофакт

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