Лукашенко в поздравлении народу Чехии заявил, что Минск готов к сотрудничеству с Прагой

У Минска и Праги есть возможности для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Уверенность в этом Александр Лукашенко выразил в своем поздравлении, направленном народу Чехии в честь национального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.