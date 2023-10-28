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Лукашенко в поздравлении народу Чехии заявил, что Минск готов к сотрудничеству с Прагой

28 октября 2023 07:40
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У Минска и Праги есть возможности для возобновления конструктивного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Уверенность в этом Александр Лукашенко выразил в своем поздравлении, направленном народу Чехии в честь национального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко в поздравлении народу Чехии заявил, что Минск готов к сотрудничеству с Прагой-1

Глава государства отметил, что на протяжении долгого времени чехов и белорусов объединяют ценный опыт мирного сосуществования, человеческие, хозяйственные и культурные связи. И белорусская сторона открыта к взаимодействию. «Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси», добавил Президент в послании.

# Беларусь-Чехия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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