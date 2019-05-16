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Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью

16 мая 2019 19:43
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Новости Беларуси. Минская планирует расширить экспорт продукции на чешский рынок. Об этом шел разговор во время встречи губернатора области Анатолия Исаченко с представительством деловой делегации Края Высочина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью-1

Подписана Дорожная карта сотрудничества. Документ предусматривает партнерство в различных сферах, в том числе и расширение экономических проектов.

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью-4

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью-6

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Сотрудничество между регионами более плодотворно. Товарооборот между Минской областью и Чешской Республикой постоянно растет и к уровню 2018 года мы подросли на 60%.

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
В основном поставляются калийные удобрения, изделия из алюминия нашего «АлюминТехно», резидента СЭЗ. Мы будем предлагать чешским партнерам создать у нас совместное предприятие (чем мы богаты – лесом) по деревообработке.

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью-8

Это не первый визит партнеров в Солигорск. Иностранные гости ранее посещали «Беларуськалий». Этот визит больше направлен на обмен опытом в социальной сфере: образовании, здравоохранении и в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. Делегация посетила ряд учреждений города. Определенные наработки белорусов обязательно Беларуси будут реализованы в Чехии.

Чешский Край Высочина подписал Дорожную карту с Минской областью-11

Иржи Бегоунек, руководитель Края Высочина Чехии:
Убежден, что взаимоотношения Края Высочина и Минской области будут развиваться дальше, в том числе с акцентом на экономическое сотрудничество. Надеюсь, что все регионы наших стран будут сотрудничать и в конце концов это даст результат.

Высочина – первый чешский край, который подписал Дорожную карту с Минской областью. Но в планах дальнейшее сотрудничество.

# Беларусь-Чехия # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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