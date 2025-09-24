Азарёнок: у англосаксов есть глобальная цель – любой ценой удержать мировое господство

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Геополитика. Как бы мы ни хотели, но уже давно плотно ворвалась она в нашу жизнь, наше бытие, наше сознание. Мы ищем ответы, почему все происходит так, а не иначе? Почему продолжается война, а мирные переговоры все больше отдают только лишь смехом? Почему закрывают границы под надуманными предлогами? Чтобы разгадать происходящее, понять план врага, нужно найти ориентир. И лучшего, чем белорусский Президент, вы не найдете. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Вспомните, еще как только Трамп пришел во второй раз, когда все рукоплескали, открывали шампанское и представляли себе какую-то новую Ялту, когда надеялись чуть ли не мир делить с другом Дональдом, что Батька сказал? Обманут. Это план. И вот, выступая перед Днем Независимости, Александр Лукашенко дал нам еще подсказку. Посмотрите, что делается. Америка якобы выходит из игры, но при этом ее военно-промышленный комплекс получает заказы по-прежнему, а то еще больше. Оружие идет, идет в тех же объемах, бабки мутятся и крутятся, а кассетные боеприпасы взрываются, люди гибнут, а миллиардеры становятся триллиардерами. А дальше, сославшись на беседы с Си Цзиньпином, Батька сказал: ищите источник вражды, ненависти, войны в Европе. И тогда станут понятными их вроде бы совсем нелогичные действия.

Григорий Азаренок:

Как привести к власти Гитлера? Такие не приходят на фоне процветания и умеренной сытой жизни. Гитлеры приходят на фоне нищеты и национального унижения, как это было в Веймарской Германии. И что мы видим? От подрыва «Северных потоков» до безумных санкций против энергоносителей. Падение германской промышленности. Дальше нужен внутренний враг. Тогда это были евреи. А сегодня? А вот же они – мигранты. Их завезла добрая бабушка Меркель в миллионном количестве! Начинаем хрустальную ночь. И вот вам все предпосылки для возрождения нового рейха. Миллиарды уже идут на вооружение. Уже получены заказы на снаряды и пушки на годы вперед. Уже «Рейнметалл» разворачивает гигантские производства. Все факторы есть: милитаризация, обнищание, внутренний враг. А внешний? Традиционно русские. Скоро раздастся клич: мы нищие, потому что у нас нет ресурсов. А где есть ресурсы? У русских! Там бесконечное количество газа, нефти, воды, леса, металлов, алмазов – всего того, что нам так нужно. А посмотрите, они не могут этим эффективно распоряжаться. Вперед, германцы, заберем то, что так нам необходимо, что принадлежит нам по праву. Все к этому идет.

Григорий Азаренок:

И в этот момент кризис переживает НАТО. У нас неумные люди этому начинают радоваться. Ха-ха, мол, посмотрите, они не хотят идти на подмогу Польше и Прибалтике. Чему мы радуемся? Война с НАТО невозможна по причине ядерного оружия – победителей не будет. Так они и не хотят с нами ядерной войны, им нужно что-то придумать для того, чтобы была обычная, с обычным оружием, конвенциональная бойня. И вот вам, пожалуйста, Дональд Трамп делает все для того, чтобы НАТО исчезла как организация. Дальше закрытие границы Польши и Беларуси. Вы думаете, виной тому наша политика? Да даже если бы мы тут всех в одночасье отпустили, а польский язык сделали бы государственным, они бы это сделали. Причина здесь не учения, причина здесь не какой-то там мигрант, убивший польского солдата, который якобы у нас по лесам где-то бегает и прячется. Ни сидельцы какие-то, ни выборы, ни власть – вообще все это никакого значения не имеет. Польша перекрыла северную часть «Великого шелкового пути» – гигантского экономического проекта Китая. Экспорт китайских товаров в Европу, который приносит им миллиарды денег. Думаете, трусливое польское руководство сделало бы это без отмашки и Вашингтона? И вот посмотрите на результат. Война в Украине, китайские товары не идут, а американская промышленность растет. Через Литву китайские товары тоже не идут, потому что безумные решили признать Тайвань. И вот поляки закрыли. Одновременно появляется пресловутый коридор имени Трампа, некогда Зангезурский, типа для мира между Азербайджаном и Арменией. Да Фредыч произнести названия этих стран не может, ему пофигу на то, кто там где и с кем воюет. Но анонсировано, что в этом коридоре между Китаем и Ираном встанут американские ЧВК. И все. Китай в сухопутной блокаде.