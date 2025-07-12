Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Славянский базар». Витебск. Это уже культурный код. Васильки, песни, мечты и Лукашенко. Как надежда, опора, сила, крепость наша. Как самая великая мечта. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Кроме авианосцев, у Запада есть оружие, которое гораздо сильнее. Его массовая культура – это гигантский, чудовищный, хищный, прожорливый зверь, чавкающий, слюнявый, всепоглощающий. Голливуд и Грэмми, Евровидение и Оскар – гигантская фабрика, которая занимается штампованием. Одинаковые глаза, одинаковые улыбки, одинаковые жесты, одинаковые мысли, одинаковые взгляды – все унифицируется. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян – вот она мировая биржа, вот они подлецы всех стран. Это Есенин. При крушении Вавилона Господь смешал языки и народы. Но новые сатанисты строят эту башню, они хотят создать один большой человейник, остров дураков, сборище идиотов. Всех подключить к одной трубе, к одному вещанию, к одному стилю, лишить человечества культуры, как это описано у Достоевского в «Великом инквизиторе». Только лишь некоторые избранные будут иметь «несчастье» познания добра и зла, а остальные миллионы станут «счастливыми детьми». Они не будут понимать, что происходит, почему. Они просто будут счастливы жрать и развлекаться, потреблять и сношаться, и потом снова жрать, и снова развлекаться.

Григорий Азаренок:

Кстати, именно мещанство убило Советский Союз. Пугачиха с Хазановым сделали для его разрушения гораздо больше, чем Солженицын и все на свете ЦРУ с Моссадами. Просто когда ты ржешь, то тебе не нужны герои гражданской, герои отечественной, герои строек и пятилеток. Тебе не нужны достижения – тебе ничего не нужно, кроме того, чтобы ржать и жрать, ржать и жрать. И лишь бы икалось поменьше. Такие люди, конечно, выберут западную демократию. Но Александр Лукашенко другой. И свой народ он ведет к возвышению, к звездам, к свершениям, к победам. «Славянский базар». Витебск. Северный оплот нашей державы. Колыбель государственности, рядом древний Полоцк. Озерный край. Оплот православия. Фестиваль этот зародился еще в Советском Союзе, но расцвел, конечно, при Батьке. Он стал тем, о чем мечтал великий Тютчев, не только поэт, но и дипломат, и мыслитель, и панславист. Привет вам задушевный, братья,

Со всех Славянщины концов,

Привет наш всем вам, без изъятья!

Для всех семейный пир готов! Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика. Читать здесь.

Григорий Азаренок:

Да, мы готовы принять всех, кто приходит с добром, с открытым сердцем, с любовью, кто поцелует наш хлеб и поклонится хозяину нашему, славянскому вождю, Батьке Лукашенко. Вы дома здесь, и больше дома,

Чем там, на родине своей, –

Здесь, где господство незнакомо

Иноязыческих властей. Да, здесь наши речи, наши спевы, здесь можно петь на русском, белорусском, украинском, польском, чешском, сербском – на каком угодно. Все народы здесь смогут пропеть о своей мечте. А она у нас одна – единство. Хотя враждебною судьбиной

И были мы разлучены,

Но все же мы народ единый,

Единой матери сыны; Сколько же можно давать немчуре да англичанке нас ссорить? Пора-пора давно положить конец лютой вражде, пора нам обрести друг друга заново. Именно этого же они там и боятся. Смущает их, и до испугу,

Что вся славянская семья

В лицо и недругу и другу

Впервые скажет: «Это я!»

При неотступном вспоминанье

О длинной цепи злых обид

Славянское самосознанье,

Как божья кара, их страшит!

Григорий Азаренок:

Они же не считают нас за людей, всех славян, даже тех, что вроде как и входят в так называемую европейскую семью. Разве поляка или чеха считают они за равного? Бросьте вы. Давно на почве европейской,

Где ложь так пышно разрослась,

Давно наукой фарисейской

Двойная правда создалась:

Для них – закон и равноправность,

Для нас – насилье и обман,

И закрепила стародавность

Их как наследие славян. Лукашенко – экс-президенту Молдовы: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет.