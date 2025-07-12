Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Славянский базар». Витебск. Это уже культурный код. Васильки, песни, мечты и Лукашенко. Как надежда, опора, сила, крепость наша. Как самая великая мечта.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Кроме авианосцев, у Запада есть оружие, которое гораздо сильнее. Его массовая культура – это гигантский, чудовищный, хищный, прожорливый зверь, чавкающий, слюнявый, всепоглощающий. Голливуд и Грэмми, Евровидение и Оскар – гигантская фабрика, которая занимается штампованием.
Одинаковые глаза, одинаковые улыбки, одинаковые жесты, одинаковые мысли, одинаковые взгляды – все унифицируется. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян – вот она мировая биржа, вот они подлецы всех стран. Это Есенин. При крушении Вавилона Господь смешал языки и народы. Но новые сатанисты строят эту башню, они хотят создать один большой человейник, остров дураков, сборище идиотов.
Всех подключить к одной трубе, к одному вещанию, к одному стилю, лишить человечества культуры, как это описано у Достоевского в «Великом инквизиторе». Только лишь некоторые избранные будут иметь «несчастье» познания добра и зла, а остальные миллионы станут «счастливыми детьми». Они не будут понимать, что происходит, почему. Они просто будут счастливы жрать и развлекаться, потреблять и сношаться, и потом снова жрать, и снова развлекаться.
Григорий Азаренок:
Кстати, именно мещанство убило Советский Союз. Пугачиха с Хазановым сделали для его разрушения гораздо больше, чем Солженицын и все на свете ЦРУ с Моссадами. Просто когда ты ржешь, то тебе не нужны герои гражданской, герои отечественной, герои строек и пятилеток. Тебе не нужны достижения – тебе ничего не нужно, кроме того, чтобы ржать и жрать, ржать и жрать. И лишь бы икалось поменьше. Такие люди, конечно, выберут западную демократию.
Но Александр Лукашенко другой. И свой народ он ведет к возвышению, к звездам, к свершениям, к победам. «Славянский базар». Витебск. Северный оплот нашей державы. Колыбель государственности, рядом древний Полоцк. Озерный край. Оплот православия.
Фестиваль этот зародился еще в Советском Союзе, но расцвел, конечно, при Батьке. Он стал тем, о чем мечтал великий Тютчев, не только поэт, но и дипломат, и мыслитель, и панславист. Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика. Читать здесь.
Григорий Азаренок:
Да, мы готовы принять всех, кто приходит с добром, с открытым сердцем, с любовью, кто поцелует наш хлеб и поклонится хозяину нашему, славянскому вождю, Батьке Лукашенко. Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей.
Да, здесь наши речи, наши спевы, здесь можно петь на русском, белорусском, украинском, польском, чешском, сербском – на каком угодно. Все народы здесь смогут пропеть о своей мечте. А она у нас одна – единство.
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Сколько же можно давать немчуре да англичанке нас ссорить? Пора-пора давно положить конец лютой вражде, пора нам обрести друг друга заново. Именно этого же они там и боятся. Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: «Это я!»
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
Григорий Азаренок:
Они же не считают нас за людей, всех славян, даже тех, что вроде как и входят в так называемую европейскую семью. Разве поляка или чеха считают они за равного? Бросьте вы.
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.
Лукашенко – экс-президенту Молдовы: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет.
Григорий Азаренок:
О, вы же слышите, что снова будет темный мрак, германский дух, тефтонских убийц, тех, кто нас ненавидит уже веками, тех, кто занял славянские земли и вырезал там всех парусов, например, жителей Пруссии. Они точат свой нож и для сербов, и для чехов, и для поляков. Украинцев уже испепеляют, бросают в топку. Хватит! Лукашенко – великий панславист – зовет вас.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью –
Ему известны день и час...
Едьте в Витебск, на Двине звучат славянские песни, самые красивые в мире. Ветер разнесет их по всей земле, и от силы нашей враги попятятся, а от любви друзья согреются.
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