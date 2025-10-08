Азарёнок: надо отменять к ядрене фене всякие выборы, забыть западное шарлатанство и жить своим умом

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И нет ничего пленительней Востока, от того сказочного места, где нас искренне ждут и любят. Поворот к новым рубежам, однако, требует нового сознания, которое нам нужно в себе еще воспитать. Отрезать липкие щупальцы ментального рабства, что связывают нас с вонючей Европой. Плюнуть в нее, закрыть, как чумной барак, чтобы не заразиться.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Посмотрите на встречи и поездки Президента только за последние годы. ОАЭ, Оман, Иран, Зимбабве, Эритрея, Китай. На саммите ШОС Лукашенко был одним из первых среди равных, шел в первом ряду, а там, напомню, были Си Цзиньпин, Путин, Эрдоган, Моди. Императоры, цари и султаны великих империй, сверхдержав, вожди миллиардов людей. И рядом с ними наш Батька. Теперь вот Султан Омана прибыл в Минск. Ответный визит. Почти год назад Александр Лукашенко был в столице, в Маскате.
И вот результат. Дорожная карта, новый комбинат, инвестиции на полтора миллиарда. А знаете, что важно? Вот монархии Персидского залива. Они имеют много-много нефти и много-много газа. И не проедают их, не прожигают, не прогуливают в куршавелях, не на элитных проституток маржу спускают, а вкладывают в развитие, в новые технологии, в искусственный интеллект, в разработки.
И что же? Они добиваются великолепных успехов. О, сколько нам внушали, что модернизация – это обязательно вестернизация. Что надо стать волохами — так на Руси называли кастратов, скопцов, евнухов, – стать недозападной полуколонией. Что если хотим айфоны и инвестиции, то они непременно идут в комплекте с гей-парадами и бесконечными выборами.
Григорий Азаренок:
Но что нам показывают мировые примеры? Монархии Персидского залива вполне себе развиваются без переодевания в западные стринги. Там шариат и наследование престола – и это никак не мешает развитию. Так же, как авторитарная политическая система не мешает Китаю или Корее.
Надо отменять к ядрене фене всякие выборы, забыть это западное шарлатанство, второй раз плюнуть в них и жить своим умом, своими традициями и своей верой. И чтобы истребил Господь нечистый этот дух тупого рабского слепого подражания. Ведь почему с нами хотят иметь дело председатели, вожди, генсеки и султаны? Никогда никто из них не поедет в какую-нибудь жалкую Польшу, а уж тем более в Прибалтику. Потому что они знают, что в Беларуси один центр власти, одна сила, один принимающий решения.
И эти решения не изменятся из-за конъюнктуры, из-за того, что может прийти кто-то другой. Они знают, что здесь не будет шараханий в НАТО. Что здесь держава всерьез и надолго. Что один человек все определяет. И слово его твердо, и слава ему. И они несут сюда денежки.
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