Азарёнок: надо отменять к ядрене фене всякие выборы, забыть западное шарлатанство и жить своим умом

Григорий Азаренок, СТВ:

И нет ничего пленительней Востока, от того сказочного места, где нас искренне ждут и любят. Поворот к новым рубежам, однако, требует нового сознания, которое нам нужно в себе еще воспитать. Отрезать липкие щупальцы ментального рабства, что связывают нас с вонючей Европой. Плюнуть в нее, закрыть, как чумной барак, чтобы не заразиться.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Посмотрите на встречи и поездки Президента только за последние годы. ОАЭ, Оман, Иран, Зимбабве, Эритрея, Китай. На саммите ШОС Лукашенко был одним из первых среди равных, шел в первом ряду, а там, напомню, были Си Цзиньпин, Путин, Эрдоган, Моди. Императоры, цари и султаны великих империй, сверхдержав, вожди миллиардов людей. И рядом с ними наш Батька. Теперь вот Султан Омана прибыл в Минск. Ответный визит. Почти год назад Александр Лукашенко был в столице, в Маскате.

И вот результат. Дорожная карта, новый комбинат, инвестиции на полтора миллиарда. А знаете, что важно? Вот монархии Персидского залива. Они имеют много-много нефти и много-много газа. И не проедают их, не прожигают, не прогуливают в куршавелях, не на элитных проституток маржу спускают, а вкладывают в развитие, в новые технологии, в искусственный интеллект, в разработки.

И что же? Они добиваются великолепных успехов. О, сколько нам внушали, что модернизация – это обязательно вестернизация. Что надо стать волохами — так на Руси называли кастратов, скопцов, евнухов, – стать недозападной полуколонией. Что если хотим айфоны и инвестиции, то они непременно идут в комплекте с гей-парадами и бесконечными выборами.