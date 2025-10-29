Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Они собрались в Минске. Здесь громко, торжественно, предельно искренне и правдиво прозвучал голос: прекратите, успокойтесь, дайте человечеству шанс! Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Когда же это началось? Когда мы пришли к тому, что счет на трупы в XXI веке стал исчисляться уже сотнями тысяч, уже миллионами?! Мы добровольно остановили холодную войну. Слышите, не проиграли ее, а остановили добровольно. Мы протянули руку помощи. Мы прекратили идеологическое противостояние. Мы даже пошли на то, чтобы отречься от своих идеалов, от своей истории. Ради мира на земле! Мы ждали ответного шага от Запада. И что же получили? В протянутую руку они плюнули.

Григорий Азаренок:

Вы, агрессоры! Вы, вместо того, чтобы распустить НАТО, как это сделали мы с Варшавским договором, двинули свои железные орды на Восток, к нашим границам. Вы бомбили, уничтожали, измывались, курочили Югославию, посыпали ее «Томагавками» и фосфорными бомбами. Вы сами взорвали свои башни-близнецы, напугав весь мир международным терроризмом, которые вы же и взрастили. Вы вошли в Афганистан и завалили весь мир наркотиками. Вы показывали пробирку с порошком в ООН, обманув все человечество и затем убили миллион иракцев. Вы уничтожили процветающее государство Ливия. Вы выпестовали радикальный халифат, уничтожив в Африке и на Ближнем Востоке светские режимы. Вы провели кровавый госпереворот в Украине. Вы спровоцировали кровавую бойню там. Вы поставляете смертоносное оружие, кассетные боеприпасы. Вы не даете закончить войну. Вы приказываете Киеву бить по атомным станциям. Вы кровожадный нелюдь, вампир, что не может напиться крови, вы поработители, вы адовы призраки, вы всадники апокалипсиса! Это ваш подопечный Израиль совершил невиданный со Второй мировой геноцид. Вы слуги дьявола, человека-убийцы от века, вы выполняете похоти отца вашего, который приказывает вам причинять страдания, лить кровь. Пришло время вас остановить.