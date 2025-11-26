Азарёнок: Зеленского ожидает участь Горбачёва, ведь Запад знает все его грехи

Пока все это невозможно комментировать. Мировые СМИ врут, забрасывают нас дезинформацией, а так называемая глобальная пресса – это инструмент в руках глобалистов. Но очень четко, недвусмысленно, ясно обозначился главный поджигатель войны. Главный ее бенефициар. Тот, кто возглавляет партию войны. Это Европа. Вонючая Европа, говорил Президент. Да, она смердит, смердит смертью.

Григорий Азаренок, СТВ: Ну вот, первый снег выпал, запорошил наши улицы. Радуются люди, наполнили странички свои. Снимают тренды, счастливы. Мирное небо, мирная жизнь, мирное счастье, мирная зима. Чего это стоит в современном мире? Всего это стоит. Всего.

Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, с чего все начиналось. Когда только двинулись танковые колонны, Лукашенко звонил Зеленскому. Он говорил: «На твоей земле война, и тебе за все это отвечать». И второе: «Запад кинет. Сегодня они поют тебе осанну, сегодня называют рыцарем демократии, а завтра всех собак повесят, избавятся, сольют, выбросят». Батька, как самый опытный политик Европы, знает это. Сколько он видел таких, кто доверялся этому дьяволу, кто покупался на его посылы, кто верил Западу.

Чего только стоит Мишка Горбачев, для которого выстраивали целые срежиссированные демонстрации, для которого с криком «Горби! Горби!» женщины в Лондоне снимали лифчики. Тонко просчитали спецслужбы, профайлеры, психологи, колдуны, его главную слабость – тщеславие. А затем, когда он свою работу выполнил, ослабил, раскачал Советский Союз и его оставалось добить – Горби слили. Просто выкинули. Списали. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И отправили президента великой державы ритуально, для унижения прорекламировать пиццу.

Точно так же будет с Зеленским. Запад знает о всей коррупции. Он прослушивает и его самого, и все его окружение. Он через свои банки, через свои тайные сети видит каждую копейку. Все фиксирует. Он знает его грехи. Каждый вдох ноздрей наркотиков. Каждое свальное соитие с мужиками и животными снимается, чтобы в нужный момент все это вылить и уничтожить его. Но это все не важно. Важно, что тогда, три года назад, можно было послушаться Лукашенко и подписать очень приемлемый для Украины договор.

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