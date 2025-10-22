Григорий Азаренок, СТВ:

Итак, к чему же мы пришли на данный исторический этап. И что будет дальше. Хотите верьте, хотите нет, но мы семимильными шагами идем к большой глобальной катастрофе. Возможно, наше поколение увидит конец человечества и большие ядерные грибы. Предотвратить это хотят немногие, среди них Лукашенко, Путин и Трамп. Попробуем разобраться.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Взорвали в Венгрии и Румынии НПЗ, на которых перерабатывалась в том числе российская нефть. Думаю, ни для кого особым секретом не является, кто это сделал. Что нам тем самым показывает украинское руководство и стоящий за ним англосаксонский демонический истеблишмент?

Что никаких законов и правил больше нет и не будет. Что если прилетят Путин и Трамп в Будапешт, то могут взорваться и не НПЗ. Что они ведут охоту. Что им плевать на любые законы. А разве это не логично?