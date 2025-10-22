Азарёнок: мы семимильными шагами идём к глобальной катастрофе – и предотвратить её хотят Лукашенко, Путин и Трамп

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Итак, к чему же мы пришли на данный исторический этап. И что будет дальше. Хотите верьте, хотите нет, но мы семимильными шагами идем к большой глобальной катастрофе. Возможно, наше поколение увидит конец человечества и большие ядерные грибы. Предотвратить это хотят немногие, среди них Лукашенко, Путин и Трамп. Попробуем разобраться.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Взорвали в Венгрии и Румынии НПЗ, на которых перерабатывалась в том числе российская нефть. Думаю, ни для кого особым секретом не является, кто это сделал. Что нам тем самым показывает украинское руководство и стоящий за ним англосаксонский демонический истеблишмент?
Что никаких законов и правил больше нет и не будет. Что если прилетят Путин и Трамп в Будапешт, то могут взорваться и не НПЗ. Что они ведут охоту. Что им плевать на любые законы. А разве это не логично?
Вот недавно поляки фактически оправдали диверсантов, что взорвали «Северные потоки». Отказались их выдавать. Мол, они действовали в интересах Украины, а в ее интересах можно делать все и везде. Убивать, взрывать дорогостоящее оборудование, в которое вложились немцы. И что же немцы? А утерлись немцы.
Это еще в свое время Меркель могла робко-робко спросить у американцев: а где же мои деньги. За что тут же получила скандал с прослушкой и быстро заткнулась. А сейчас уже и спросить некому. Управляющий компанией BlackRock в Германии Мерц будет молчать в тряпочку и не посмеет блеять.
А представьте, если завтра украинцы взорвут польский Сейм. Ну не понравится им, что там осуждают Бандеру, например. И что, тоже скажете, что это в интересах несчастной Украины сделано? А поверьте, это будет. Вседозволенность, безнаказанность, поощрение терроризма только к этому и приводит. Вы взрастили и вооружили этого Франкенштейна. Он вам еще покажет, он еще поставит Европу в интересную позицию по меткому выражению Бродского «на четыре кости». Кушайте, не обляпайтесь.
Подробности в видео в нашем Telegram-канале.