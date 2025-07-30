Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А что случилось? Что случилось? Что-то летело? Что-то взорвалось… Война, ребята. Реальная всамделишная война. Вообще-то идут самые большие боевые действия со времен Второй мировой в мире. Не в каком-нибудь Ираке, а в 200 метрах от нас. Ее – войны этой – просто не видно, не чувствуешь ее воздух, не вдыхаешь ее аромат из спокойного Минска, из благословенного Могилева, из омываемого святыми водами Витебска. И это чудо. Чудо Божье – Лукашенко – который умудряется вот уже три года сохранять мир на нашей земле. Но война есть. И вчера она очень-очень слабеньким и легким хрипком своим нам напомнила: я здесь.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Григорий Азаренок:
Вчера в Минске упал беспилотник. Его сбили силы ПВО Министерства обороны. В 2 ночи. Пока мы спим, а по воздуху летают эти самые черные вороны, смертоносные птички – а их там уже не сотни, а тысячи во все стороны – наши ребята на посту.
Наши с вами дети сидят в больших машинах ПВО, наши с вами отцы ежесекундно смотрят в радары, чтобы продолжалась мирная уборочная, чтобы спокойно ехали в отпуска, прятались от дождя, а не от прилетов, и в солнечные дни загорали на пляжах. Вслед за Министерством обороны полный расклад дал Следственный комитет.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения беспилотного летательного аппарата в Минске. (читайте здесь).
Григорий Азаренок:
Этот БПЛА способен нести боевую часть массой до 120 килограммов и предназначен для ударов по целям, находящимся на стратегической глубине. Модель презентовали в мае 2025 года.
120 килограммов смерти были ликвидированы, сняты легкой стальной рукой наших бойцов. Но вслед за этими килограммами смерти полетели тонны, килотонны, мегатонны лжи. Проснулись все бесы, все козлы, все рогатые, все ведьмы и запустили по нашим людям целые океаны вранья.
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