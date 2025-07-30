Азарёнок: наши ребята ежесекундно смотрят в радары, чтобы люди прятались не от прилётов, а от дождя

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А что случилось? Что случилось? Что-то летело? Что-то взорвалось… Война, ребята. Реальная всамделишная война. Вообще-то идут самые большие боевые действия со времен Второй мировой в мире. Не в каком-нибудь Ираке, а в 200 метрах от нас. Ее – войны этой – просто не видно, не чувствуешь ее воздух, не вдыхаешь ее аромат из спокойного Минска, из благословенного Могилева, из омываемого святыми водами Витебска. И это чудо. Чудо Божье – Лукашенко – который умудряется вот уже три года сохранять мир на нашей земле. Но война есть. И вчера она очень-очень слабеньким и легким хрипком своим нам напомнила: я здесь. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Вчера в Минске упал беспилотник. Его сбили силы ПВО Министерства обороны. В 2 ночи. Пока мы спим, а по воздуху летают эти самые черные вороны, смертоносные птички – а их там уже не сотни, а тысячи во все стороны – наши ребята на посту. Наши с вами дети сидят в больших машинах ПВО, наши с вами отцы ежесекундно смотрят в радары, чтобы продолжалась мирная уборочная, чтобы спокойно ехали в отпуска, прятались от дождя, а не от прилетов, и в солнечные дни загорали на пляжах. Вслед за Министерством обороны полный расклад дал Следственный комитет.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения беспилотного летательного аппарата в Минске. (читайте здесь).