Азарёнок: образование, медицина, уборочная, ураган – везде фронт! Или гниение и смерть. В бой, мужики!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«В бой, мужики!» Так напутствовал Батька аграриев сразу после большого селекторного совещания. Почему же у нас вечно, если за урожай, то битва. Если информационный, то фронт и так далее. Везде война. Живите вы уже мирно – так скулят нам оппоненты. Что ж, поясним. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. «И вечный бой, покой нам только снится». Это еще Александр Блок написал. Мы находимся на перекрестке путей и дорог. Через нас катились накаты и армады. Наша земля усеяна трупами и кровью. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Мы не имеем большого количества природных ресурсов. Мы не ограждены от внешнего мира проливами и морями. Мы находимся на самой границе цивилизаций Запада и Востока. А континенты, страны, народы – все пришло в движение. Идет жесточайшая схватка за XXI век. Границы перекраиваются, какие-то государства исчезнут, появятся новые. Уже снесены целые города, целые городские агломерации.

Григорий Азаренок:

К сожалению, одна отдельно взятая человеческая жизнь стоит... Ничего не стоит. Жалкая маленькая железяка под названием дрон. Есть страны, которые в погоне за мнимым счастьем, за плюшками, за легкой жизнью продались. Продали себя, свою землю, свои богатства, свою душу. Но и платы не получили. Никаких инвестиций и никаких подачек. Только вот это.

Григорий Азаренок:

Это цена Майдана, смены власти, поиска добра от добра, желание жить красиво за чей-то чужой счет. Цена – смерть. Но и в сытом довольствии, покое и достатке нельзя пребывать. Нельзя расслабляться. Нельзя давать слабину. Нельзя разнежиться и обабиться. Когда исчезла советская страна? Великая, сильная, могущественная. Страна, которая за свое существование так много заплатила. Которая столько отдала! Которая прошла гражданскую войну и интервенцию. Которая прошла голод и великие пятилетки. Огромную войну и восстановление. Она исчезла, когда сгнила. Как только пропадает сталинская воля, сталинская устремленность, идеологический накал, мобилизация, системы начинают гнить. Они не взрываются, они медленно гниют. И вы не знаете, когда они обрушатся и от чего. От того, что вы чихнули или хлопнула форточка, дверь вы слишком резко закрыли или где-нибудь рядом что-то взорвалось. Пока они не развалятся мгновенно, вам будет казаться, что все благополучно, все великолепно, все источают комплименты, все социологические опросы говорят, что все в шоколаде, все-все-все хорошо. Потом в одну секунду – и ничего нет.