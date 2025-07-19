Азарёнок: образование, медицина, уборочная, ураган – везде фронт! Или гниение и смерть. В бой, мужики!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«В бой, мужики!» Так напутствовал Батька аграриев сразу после большого селекторного совещания. Почему же у нас вечно, если за урожай, то битва. Если информационный, то фронт и так далее. Везде война. Живите вы уже мирно – так скулят нам оппоненты. Что ж, поясним.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
«И вечный бой, покой нам только снится». Это еще Александр Блок написал. Мы находимся на перекрестке путей и дорог. Через нас катились накаты и армады. Наша земля усеяна трупами и кровью. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Мы не имеем большого количества природных ресурсов. Мы не ограждены от внешнего мира проливами и морями. Мы находимся на самой границе цивилизаций Запада и Востока.
А континенты, страны, народы – все пришло в движение. Идет жесточайшая схватка за XXI век. Границы перекраиваются, какие-то государства исчезнут, появятся новые. Уже снесены целые города, целые городские агломерации.
Григорий Азаренок:
К сожалению, одна отдельно взятая человеческая жизнь стоит... Ничего не стоит. Жалкая маленькая железяка под названием дрон. Есть страны, которые в погоне за мнимым счастьем, за плюшками, за легкой жизнью продались. Продали себя, свою землю, свои богатства, свою душу. Но и платы не получили. Никаких инвестиций и никаких подачек. Только вот это.
Григорий Азаренок:
Это цена Майдана, смены власти, поиска добра от добра, желание жить красиво за чей-то чужой счет. Цена – смерть.
Но и в сытом довольствии, покое и достатке нельзя пребывать. Нельзя расслабляться. Нельзя давать слабину. Нельзя разнежиться и обабиться. Когда исчезла советская страна? Великая, сильная, могущественная. Страна, которая за свое существование так много заплатила. Которая столько отдала! Которая прошла гражданскую войну и интервенцию. Которая прошла голод и великие пятилетки. Огромную войну и восстановление. Она исчезла, когда сгнила.
Как только пропадает сталинская воля, сталинская устремленность, идеологический накал, мобилизация, системы начинают гнить. Они не взрываются, они медленно гниют. И вы не знаете, когда они обрушатся и от чего. От того, что вы чихнули или хлопнула форточка, дверь вы слишком резко закрыли или где-нибудь рядом что-то взорвалось.
Пока они не развалятся мгновенно, вам будет казаться, что все благополучно, все великолепно, все источают комплименты, все социологические опросы говорят, что все в шоколаде, все-все-все хорошо. Потом в одну секунду – и ничего нет.
Григорий Азаренок:
Это свойство гниения, отличающее его от бурных реакций. Это очень сложно отследить. Очень сложно в какой-то момент понять, когда все хорошо, а когда тебе врут. Когда начинаются приписки. Когда человек говорит искренне, от души, от горящего сердца. А когда из карьерных соображений.
И чтобы не начался процесс гниения, нужно вечное движение. Слова Батьки: кто лежит, надо вставать, кто стоит, надо идти, кто идет, надо бежать, а потом еще и еще быстрее. По-другому просто не выживем – затопчут мгновенно. Никто не будет ни с кем считаться, никто не будет никого жалеть. Горе имеем сердца, так читают перед каждой литургией в церкви.
Горящие сердца! Горящие глаза! А потому везде фронт! Образование, медицина, уборочная, ураган – везде фронт! Везде мобилизация! Или гниение и смерть. В бой, мужики! Время, вперед! Оно нас выбрало.
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