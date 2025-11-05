Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не думай о секундах свысока. Сегодня День военной разведки. И тут как обухом по голове весь дурацкий Запад Батька ошарашил. Представляете, в Вильнюсе чуть было не назвали аэропорт именем белорусского разведчика. Да, да, того самого Романа Протасевича. Так нагнуть, так поизгаляться над всей Европкой – это ж прекрасно! Это в лучших традициях Феликса Эдмундовича и Лаврентия Павловича. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А как вы хотели? Только так. Или вы думаете, что все ваши инициативы, все ваши гальюны, черные книги, все ваши внутренние переписки, все базы, все суполки, все инициативы, все досье, все личные данные – они все просто так мгновенно оказывались у силовиков? Да вы все сразу слали в наше ЧК. Представляете, как хорошо? Вы невероятные!

Григорий Азаренок:

А тут другое интересно. Знаете, от чего смажит задние места и смолит ягодицы у забугорных понауехавших наших? О, они выдирают на себе волосы. А бомбит у них от вас – от простых граждан. Несвядомые вы, понимаете. Вот так и говорит какой-то болван: «Трэба працаваць над самасвядомасцью беларусау». Вы, понимаете ли, не тот пока народец. Не первый сорт. Не освядомились, не сознательные то есть. Вы быдло. Помните, как жирный антипушкинист Федута размышлял: вот убьем, говорит, Лукашенко, но выборы лет на 5-10 надо будет запретить, бо это быдло один фиг себе Лукашенко захочет выбрать. Так и говорил, заливая сальными пальцами рюмочку в украинском кабаке в городе Москве. И тут вы опять разочаровали свядомае кола. Взяли и сходили на концерт Газманова в Могилеве. А потом сходили на концерт Шамана в Минске. И никаких тебе истерик, никаких провокаций, никаких протестов – люди отдыхают, слушают любимые песни, радуются, и их там за рубежом просто крутит, коробит, колотит, коротит от вас. Что ж вы за люди такие! Вы должны страдать, вы должны голодать, вы должны изнывать под санкциями, вы должны ненавидеть, вы должны извиняться и каяться перед этими уехавшими за то, что они уехали. За то, что они бездарны, что их песенки никому не нужны, что они – отрезанный ломоть, что нет здесь больше трох чарапах.

Григорий Азаренок:

При этом сами же попали в ту яму, которую рыли для белорусов. Коротко расскажу историю. Существовал здесь один дегенерат по фамилии тарантул. Он, как и любой правоверный змагар, все хотел здесь переводить на мову, все хотел белорусизировать, бороться с русским языком – ну, как обычно. Но оказался в Литве. Гранты закончились, а жрать привыкли в три горла. Делать нечего: поперся на работу – трамвай водить. И поругался там с диспетчером. И, о ужас, на русском! Он не знает ни белорусского, ни литовского тем более. А правят там такие, как они, – отбитые нацики, которые вводят языковые экзамены и выгоняют людей за то, как они разговаривают. Скандал поднялся страшный. Высказался аж полупокер-президент Непоседа. И знаете что? Тарантул заткнулся. Подчистил весь свей пейсбук. Извинился, на литовском извинился! Представляете – это здесь можно было вечно права качать. Это здесь можно было ныть, орать, вопить, визжать, звонить чиновникам, в кабинеты вламываться. А там быстро к лотку приучили, и только благодарно замяукал. Вот вам и демократия. Вот вам и свобода. Палкой, плеткой, да по хребтине – кушайте, не обляпайтесь.