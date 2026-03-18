Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну и как вам новости. Как будто из совершенно разных миров. Как будто мы с ними там на других планетах живем. Так ведь реально поверишь уже в рептилоидов.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Итак, премьер наш по поручению Батьки встречается с литовскими перевозчиками, теми, которые здесь застряли. Чем может – помогает людям, которые стали жалкой разменной монетой для безумных амбиций фашистской верхушки прибалтийского лимитрофа.
В это же время – польский суд отдал бандеровскому режиму русского ученого, археолога Александра Бутягина. За то, что проводил раскопки в Крыму. Его там будут бить, пытать, резать, избивать, мучать. Кто-то сомневается? Отдельный вопрос – как человек додумался сейчас ехать в Польшу? Реально, у нас часть интеллигенции живет в какой-то выдуманной и давно несуществующей реальности. Выехал на «конференцию», если что. Теперь ему расскажут про права человека, паяльником.
Григорий Азаренок:
Александр Лукашенко говорит о мире, о детях, о всех белорусских детях, которых надо сохранить, уберечь от бойни. А президент США кричит, что иранцы нечестно действуют, он, мол, их уже победил 9 раз, а они там что-то еще сопротивляются, и он такого не ожидал. Одновременно пресс-секретарша израильской армии ЦАХАЛ намекает на убийство президента России, цитата: «Ликвидация очень важных людей, в том числе Хаменеи, показывает, что возможности у нас серьезные и что никто из тех, кто пытается пожелать нам зла, не останется в стороне. Я надеюсь, что Москва на данный момент зла Израилю не желает». Вы скажите – это вообще нормально? Это вписывается в человеческую логику? Это все еще та самая демократия, те самые права человека?
Кстати. Скромный вопрос. Что там по «размену Венесуэлы на Украину»? Не пора ли запостить видос Вольфыча? Когда уже Зелю сольют? Трамп же в нем сильно разочарован. Уже очень. Прям до конца. И вот-вот состоится сделка, новая Ялта, раздел сфер влияния, и будем мульярды в тоннеле добывать. Это я, понятно, иронизирую. А что мне еще делать остается?
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