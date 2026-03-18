Григорий Азаренок, СТВ:

Ну и как вам новости. Как будто из совершенно разных миров. Как будто мы с ними там на других планетах живем. Так ведь реально поверишь уже в рептилоидов.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Итак, премьер наш по поручению Батьки встречается с литовскими перевозчиками, теми, которые здесь застряли. Чем может – помогает людям, которые стали жалкой разменной монетой для безумных амбиций фашистской верхушки прибалтийского лимитрофа.

В это же время – польский суд отдал бандеровскому режиму русского ученого, археолога Александра Бутягина. За то, что проводил раскопки в Крыму. Его там будут бить, пытать, резать, избивать, мучать. Кто-то сомневается? Отдельный вопрос – как человек додумался сейчас ехать в Польшу? Реально, у нас часть интеллигенции живет в какой-то выдуманной и давно несуществующей реальности. Выехал на «конференцию», если что. Теперь ему расскажут про права человека, паяльником.