Новости по тегу #Автомобили

Особое внимание – защите детей: для них делают безопасные маршруты к школам, запускают рекламу и проводят рейды вблизи учреждений образования.
Тысячи жителей по всей стране пересели на общественный транспорт, велосипеды и электросамокаты или просто прошлись пешком.
Рижский флагман годами коллекционировал убытки: сначала из-за закрытого неба над Россией, затем из-за капризных моторов, увенчав этот путь 70 млн евро чистого минуса всего за три месяца.
Проект призван показать многогранность современной белорусской женщины, а также привлечь внимание к безопасности на дорогах и развитию женского автоспорта.
Рейс за рейсом по крутому серпантину с грузом в сотни тонн следуют белорусские самосвалы. Отечественная техника составляет основу машинного парка предприятия.
Недавно вступил в силу обновленный президентский указ, который упростил процедуру утилизации бесхозных авто. Коммунальщики уже приступили к делу.
В столице активно разрабатывают концепцию развития зарядной инфраструктуры. Главная цель – сделать так, чтобы экотранспорт мог заряжаться без препятствий в любой точке города.
Собирать технику полностью из собственных узлов и деталей – это принципиальное требование Президента, от которого зависит экономический суверенитет страны.
Ход строительства объекта сегодня, 4 августа, оценил премьер-министр Беларуси.
Лимит в 13 800 машин для юрлиц полностью исчерпали в июле 2026 года.
Параллельно с ростом парка развивается и зарядная инфраструктура. Еще два года назад в стране было чуть больше 1 000 станций, сегодня уже 2 700.
Представлены десятки моделей. Гостям предлагают не только посмотреть на уникальные экземпляры, но и поучаствовать в тест-драйвах, а также посетить интерактивные площадки.
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