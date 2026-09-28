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Новости по тегу #Автомобили

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев
28 сентября 2026 17:30

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев

Как в Беларуси прошел День без автомобиля? В Гомеле по случаю открыли новую экотропу
22 сентября 2026 17:18

Как в Беларуси прошел День без автомобиля? В Гомеле по случаю открыли новую экотропу

Жесткое приземление – гражданская авиация ЕС столкнулась с миллиардными убытками
14 сентября 2026 21:07

Жесткое приземление – гражданская авиация ЕС столкнулась с миллиардными убытками

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске
08 сентября 2026 18:22

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске

Жодинские гиганты с задачами справляются! Все о работе БЕЛАЗов на алмазных карьерах в России
08 сентября 2026 18:10

Жодинские гиганты с задачами справляются! Все о работе БЕЛАЗов на алмазных карьерах в России

Заброшенные машины во дворах столицы – как в Минске решают проблему автохлама?
06 сентября 2026 17:33

Заброшенные машины во дворах столицы – как в Минске решают проблему автохлама?

В Минске к 2030-му может понадобиться около 5400 зарядных точек для электромобилей
04 сентября 2026 17:38

В Минске к 2030-му может понадобиться около 5400 зарядных точек для электромобилей

Премьер-министр проинспектировал «БЕЛДЖИ» и «БЕЛАЗ» – подробности рабочей поездки
04 сентября 2026 17:01

Премьер-министр проинспектировал «БЕЛДЖИ» и «БЕЛАЗ» – подробности рабочей поездки

Работы выполнены на 25%! На крупнейшем автопредприятии страны строят современный штамповочный цех
04 сентября 2026 10:35

Работы выполнены на 25%! На крупнейшем автопредприятии страны строят современный штамповочный цех

Остаток по квоте на ввоз электромобилей для физлиц составляет 758 штук – ГТК
23 августа 2026 18:14

Остаток по квоте на ввоз электромобилей для физлиц составляет 758 штук – ГТК

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч
22 августа 2026 16:54

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч

От городских сити-каров до премиальных кроссоверов! В Минске проходит выставка электромобилей
22 августа 2026 14:02

От городских сити-каров до премиальных кроссоверов! В Минске проходит выставка электромобилей