В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок

К началу марта в Минске будет запущено мобильное приложение для пользователей городских парковок. Новый сервис призван упростить взаимодействие автомобилистов с парковочной системой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его помощью станет удобнее ориентироваться на местности, оплачивать услуги и выполнять другие операции. Приложение станет современной альтернативой существующему сайту «Парковка.бай». При этом в городе продолжит действовать система абонементов. Существенным нововведением станет возможность приобретать абонементы для закрытых парковок.

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

На 95 % у нас готово мобильное приложение, которое упростит пользователям парковки способы оплаты, навигацию и прочие плюшки, связанные с текущим цифровым развитием. Сейчас уже будет предусмотрено приобретение абонементов на закрытые парковки, кроме Верхнего города. То есть Кирова, 8, приезжая сюда, можно уже приобрести абонемент. Потому что обращаются и министерства, и ведомства с просьбой приобретения абонементов. Вот это обращение мы учли в данном решении. Сейчас эта возможность будет удовлетворена.

Оформить абонемент можно несколькими способами – через сайт «Парковка.бай», с помощью системы ЕРИП или в кассе соответствующего учреждения. Кроме того, на сайте автовладельцы смогут проверить, есть ли у них неоплаченные парковочные сеансы.