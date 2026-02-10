Первое место на белорусском рынке! За 2025 год «BELGEE» продала почти 30 тыс. автомобилей

Те, кто со школьной скамьи привык работать руками, завтра придут в заводские цеха белорусских машиностроительных предприятий. В линейке техники наша страна по многим позициям в мировом топе. Но если отечественные грузовики – это многолетняя история, то легковые машины – относительно новый и весьма перспективный тренд. Масштабное производство в окрестностях Жодино – один из результатов белорусско-китайского партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой кооперации предприятие с каждым годом увеличивает долю локального производства, углубляя импортозамещение. О перспективах отечественного автопрома – репортаж Глеба Прокофьева.

Этой зимой в топе белорусский гибрид. Преимущества очевидны: можно начать движение и прогреть салон на тихой и экономичной электротяге, а для дальних поездок в распоряжении водителя – надежный двигатель внутреннего сгорания.

Илья Вайшнарович, специалист отдела продаж автомобилей дилерского центра:

Интерес, как и спрос, к автомобилю огромный. Машина продается еще до того, как физически окажется здесь, либо же в кратчайшие сроки. Людей привлекает возможность экономить топливо, при этом не переживать, что где-то сядет батарея и придется искать зарядку. Автовладельцы по-прежнему в ожидании и появления первого отечественного электрокара, который поручил выпустить глава государства. Пока на его производстве «забуксовали»: белорусские комплектующие оказались дороже в сравнении с китайскими аналогами. Тем не менее работа будет продолжена. Сейчас наши специалисты обучаются в Китае для локализации электронных блоков и программного обеспечения.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Коллектив, который разрабатывал эту машину, на прошлой неделе отправили в Китай в центр разработки Geely для того, чтобы знания о легковом автомобиле накапливались. И чтобы выполнялось то поручение, которое дал Президент во время награждения, он же сказал: 100% белорусский автомобиль. Белорусские специалисты работают и над рестайлингом самого массового кроссовера. Напомним, чтобы учесть возможные замечания по обновленной модели, сертификат на этот автомобиль в конце января передали главе государства в ходе посещения Минского международного выставочного центра, где вручили символы Государственного знака качества. Александр Лукашенко тогда заявил, что этот кроссовер, как и все подобные подарки, передарит. Лукашенко: «Хочешь угостить? Это чудо!» Президент оценил отечественные товары.