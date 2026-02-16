«У нас должен появиться конструкторский центр разработки» – гендиректор «БЕЛДЖИ» о создании белорусского автомобиля

Как сделать белорусскую науку выгодной? Почему некоторые разработки так и остались невостребованными, а некоторые все-таки вышли за пределы экспериментальных лабораторий? Где промышленные внедрения граничат с глубиной инженерной мысли? На площадке ток-шоу «По существу» практики и теоретики разобрались в ракурсе финансов и научных изысканий.

Вы упомянули электромобиль. Здесь, мне кажется, просто идет недостаток информации. Сегодня легковой автомобиль – это программно-аппаратный комплекс. И когда мы говорим о локализации, если мы поймем алгоритмы работы, если мы можем программировать самостоятельно, тогда мы можем сказать, что «БЕЛДЖИ» стал на один уровень с МАЗом, БЕЛАЗом, Тракторным заводом, «Амкодором».

Геннадий Свидерский:

В этом центр задачи. Она сложная, поэтому когда была поставлена задача по электромобилю, то Объединенный институт вместе с нашими технологами работал над тем, чтобы овладеть этими компетенциями. Да, опыт оказался такой, что те компоненты, которые были созданы, они дороже, чем в Китае. Соответственно, привели к неконкурентоспособности.

Сейчас и главой государства во время вручения премии качества было сказано: надо сделать 100 % отечественный автомобиль. Его надо понимать так, что у нас должен появиться, может, даже конструкторский центр разработки, в котором будут компетенции – и алгоритмы, и программы, и электронные блоки. Этим путем мы должны идти вместе с наукой.