Европейские поставщики автозапчастей потеряли более 100 тыс. рабочих мест за последние пару лет

В Европе экономический кризис постепенно, но верно продолжает уничтожать разные отрасли промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом под огонь попадают даже те, которые всегда считались непотопляемыми и главными поставщиками денег в бюджет. Не обошли проблемы пресловутый европейский автопром.

За последние несколько лет поставщики запчастей объявили о сокращении более 100 тысяч рабочих мест. Причина – низкий спрос на автомобили из Европы и жесткая конкуренция со стороны китайских производителей.

Плохие показатели отрасли привели к тому, что многие автомобильные компании сократили производство по всему континенту. Поэтому один из крупнейших в мире немецкий поставщик комплектующих заявил об убытках в 2,5 миллиарда евро и уже объявил о планах сократить в ближайшее время 13 тысяч работников.