Прямой эфир

В Минске изменится время работы платных автомобильных парковок

05 февраля 2026 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске изменится время работы платных автомобильных парковок. Решение принято на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Если ранее плата взималась с 8 утра до 8 вечера, то теперь – с 8:00 до 18:00. По окончании времени работы парковки перестают быть платными. Кроме того, появилась возможность приобрести абонементы. Они действуют на парковки закрытого типа во всех зонах, за исключением Верхнего города и улицы Замковой. Стоимость остается одинаковой в зависимости от зоны.

В Минске изменится время работы платных автомобильных парковок-2

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Мобильный комплекс для фиксации фактов оплаты, неоплаты автомобильных парковок – это оборудование, установленное на транспортном средстве, которое в движении, проезжая определенные участки платных парковок, фиксирует номерные знаки путем камеры. Дальше эта информация направляется в систему, система анализирует – оплата, неоплата. И в случае неоплаты формирует претензию по государственному номеру. 

Сегодня в столице более 6 600 платных парковочных мест. Ежеквартально планируют оборудовать новые. Самый крупный объект появится у «Чижовка-Арены» – на 1,3 тыс. авто. В перспективе общее количество платных мест в столице превысит 11 тысяч.

# Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Кто грабит белорусов и при чём здесь СБУ? Вся правда о мошеннических колл-центрах
05 февраля 2026 17:20

Кто грабит белорусов и при чём здесь СБУ? Вся правда о мошеннических колл-центрах

«Мне нужно творить». История Валентины Богдановой, для которой театр стал судьбой, домом и служением
05 февраля 2026 17:18

«Мне нужно творить». История Валентины Богдановой, для которой театр стал судьбой, домом и служением

С 1 марта – новые требования по прослеживаемости товаров! Что изменится?
05 февраля 2026 17:12

С 1 марта – новые требования по прослеживаемости товаров! Что изменится?