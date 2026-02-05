Если ранее плата взималась с 8 утра до 8 вечера, то теперь – с 8:00 до 18:00. По окончании времени работы парковки перестают быть платными. Кроме того, появилась возможность приобрести абонементы. Они действуют на парковки закрытого типа во всех зонах, за исключением Верхнего города и улицы Замковой. Стоимость остается одинаковой в зависимости от зоны.

В Минске изменится время работы платных автомобильных парковок. Решение принято на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Мобильный комплекс для фиксации фактов оплаты, неоплаты автомобильных парковок – это оборудование, установленное на транспортном средстве, которое в движении, проезжая определенные участки платных парковок, фиксирует номерные знаки путем камеры. Дальше эта информация направляется в систему, система анализирует – оплата, неоплата. И в случае неоплаты формирует претензию по государственному номеру.

Сегодня в столице более 6 600 платных парковочных мест. Ежеквартально планируют оборудовать новые. Самый крупный объект появится у «Чижовка-Арены» – на 1,3 тыс. авто. В перспективе общее количество платных мест в столице превысит 11 тысяч.