В Беларуси выпустили 150‑тысячный автомобиль

В Беларуси выпущен юбилейный – 150-тысячный – автомобиль. С конвейера завода под Борисовом сошел кроссовер. Первая машина отечественной марки была произведена всего 2,5 года назад – в июне 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время предприятие прошло масштабную модернизацию, удвоив мощности до 120 тысяч единиц за год. Сегодня завод выпускает четыре модели, включая гибрид. Белорусские кроссоверы активно экспортируются в Россию.

Только в 2025 году там реализовано более 68 тысяч машин. На внутреннем рынке производитель стал абсолютным лидером. В декабре 2025-го на его долю пришлось 70 % всех новых автомобилей. Юбилейный выпуск подтверждает, что белорусский автопром уверенно набирает обороты.