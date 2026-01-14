Прямой эфир

В Беларуси выпустили 150‑тысячный автомобиль

14 января 2026 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси выпущен юбилейный – 150-тысячный – автомобиль. С конвейера завода под Борисовом сошел кроссовер. Первая машина отечественной марки была произведена всего 2,5 года назад – в июне 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выпустили 150‑тысячный автомобиль-2

За это время предприятие прошло масштабную модернизацию, удвоив мощности до 120 тысяч единиц за год. Сегодня завод выпускает четыре модели, включая гибрид. Белорусские кроссоверы активно экспортируются в Россию. 

Только в 2025 году там реализовано более 68 тысяч машин. На внутреннем рынке производитель стал абсолютным лидером. В декабре 2025-го на его долю пришлось 70 % всех новых автомобилей. Юбилейный выпуск подтверждает, что белорусский автопром уверенно набирает обороты.

# Автомобили # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах
14 января 2026 08:43

Хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах

Дзиодзина: пожелание мирного неба и мира на улицах стало символом соцпотребности в безопасности и стабильности
14 января 2026 08:36

Дзиодзина: пожелание мирного неба и мира на улицах стало символом соцпотребности в безопасности и стабильности

Занимаются танцами, вокалом и театром – побывали в ТЦСОН Узденского района и пообщались с посетителями
14 января 2026 08:06

Занимаются танцами, вокалом и театром – побывали в ТЦСОН Узденского района и пообщались с посетителями