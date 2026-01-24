Что нужно для зимнего дрифта – узнали у пилота

Вместо асфальта сегодня лед и снег, а вместо визга шин глухой рев мотора в морозном воздухе. Лед плавится под колесами дрифт-пилотов, но занос держится на грани контроля. На первый взгляд кажется, что зимой пустить машину боком проще. Но для профи это отдельная, очень сложная дисциплина.

Антон Поздняков, дрифт-пилот, тренер по дрифту, вице-чемпион чемпионата Беларуси по дрифтингу-2025 в классе PRO:

Зимний дрифт для меня в первую очередь – это бюджетный дрифт. Для того чтобы дрифтить зимой, вам нужен заваренный редуктор, не обязательно выворот. Машина с задним приводом, в которой 100 сил каких-то есть, даже меньше – это могут быть «Жигули» заднеприводные. То есть ворваться и кататься для себя, получать какой-то опыт.

Вот и весь базовый джентльменский набор – задний привод, сваренный редуктор, ручник и правильная зубастая резина. Но физика зимнего дрифта – это другой мир. Если летом пилот борется за сцепление и рвет резину в дым, то зимой главное – филигранная работа с балансом и тонкое чувство машины. Скорости здесь ниже, а требования к точности движений выше. Любой резкий подрыв рулем или газом – и машина уходит в неконтролируемое вращение.