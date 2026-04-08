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Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле

08 апреля 2026 16:47
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«БЕЛДЖИ» уже в апреле представит усовершенствованную модель авто, получившего государственный знак качества. В целом предприятие наращивает объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле-2

С начала года выпущено более 22 300 машин. Основной объем продукции ушел на экспорт. За рубеж поставлено почти 15,5 тысячи автомобилей на сумму около 252 миллионов рублей. На внутреннем рынке продано 8 600 машин – это на треть больше, чем в 2025 году. С производственным потенциалом завода ознакомился премьер-министр Беларуси. Правительством поставлена задача повысить уровень локализации продукции. 

Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле-4

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Наш завод получил госзнак качества по BELGEE X50. Это самая массовая машина. Она полюбилась и в Беларуси, и в России. Но сейчас есть модернизированная версия этой машины – BELGEE X50+. Там уже новая электроника, четырехцилиндровый двигатель. В апреле наши покупатели увидят новую машину. Все необходимые испытания мы уже провели, и машины готовы к серийным поставкам.

Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле-6

Сегодня предприятие способно выпускать до 60 тысяч машин в год. В числе приоритетных задач – расширение производственных мощностей. В следующем году здесь появится новый цех штамповки. 

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ»:
У нас было изначально запланировано две очереди строительства завода. Первая очередь – это сварка, окраска, сборка, вторая – внедрение штамповочного производства. Сейчас мы занимаемся этим. В конце 2027 года должны будем реализовать вторую очередь завода.

На реализацию проекта по строительству штамповочного цеха отвели 21 месяц. В минувшем году на «БЕЛДЖИ» провели масштабное обновление участка сварки, где появилось пять новых роботов, еще 33 установят в цехе окраски.

# Предприятия Беларуси # Автомобили # Сергей Традчик # Геннадий Свидерский

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