Китай, «Белшина» или премиум-сегмент: какая резина в топе у белорусских водителей

Завод «Белшина» вместе с коллегами из России и Казахстана направил коллективное обращение в Евразийскую экономическую комиссию. Главное требование – защитить союзный рынок и ввести пошлины до 30 % на импорт из КНР. В последнее время китайских шин у нас стало значительно больше. По данным Главного таможенного управления КНР, поставки в наш регион за 5 лет выросли почти в 3,5 раза. Китайские производители пользуются господдержкой, что позволяет им продавать товар дешевле и создавать общее напряжение на рынках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

График Игоря Мороза расписан на неделю вперед. В день опытный автомастер «переобувает» десятки легковых машин. И не без интереса наблюдает, как «переобувается» и сам рынок. Сегодня 2/3 всех водителей отдают предпочтение белорусским шинам, могло быть и больше, но...

Игорь Мороз, учредитель частного сервисного предприятия:

Не все размеры делает наша «Белшина». Если бы были все размеры, допустим 20-е, 19-е, она бы была лидером.

Есть и другие препятствия на этом пути. В последнее время ассортимент в автомагазинах действительно сильно поменялся. Премиальные европейские покрышки укатило санкциями, а на дорогу на всех оборотах залетают производители из Китая. И кажется, намерены пойти на обгон.

Сейчас в основном все Китай ставят, потому что они по качеству хорошие и по цене не сильно кусаются. Ни разу еще, сколько езжу, ничего не случалось, слава богу.

Предпочтительно выбираем импортную модель. Из них, конечно, Michelin. Будем говорить, и Китай тоже. Скажу, что и «Белшина», как мне приходилось кататься. Ничего плохого про них не скажу.

Китай, Россия в основном. Дороже, чем Китай, получается, «Белшина» идет. Китайская дешевле. Как видим, потребитель голосует рублем, а цена становится практически ключевым фактором выбора. Небольшой пример.

Денис Карпов, заместитель директора автомагазина:

Если мы возьмем базовый популярный размер 205/55 R16, то «Белшина», их старая линейка, стоит порядка 140 рублей за колесо. Китай в начале сезона в этих размерах даже был в районе 100-105 рублей.

Казалось бы, 30-40 рублей с одного колеса не катастрофа. Но умножаем на четыре – и комплект обходится уже на 160 рублей дороже. На такие траты готовы идти не все. Китайские шины берут низкой ценой. Пользуясь значительной господдержкой и выгодными валютными курсами, компании из КНР идут по накатанной и активно демпингуют – так складывается сейчас рынок. Однако не все его игроки при этом готовы гарантировать даже базовую безопасность. Вот, к примеру, результаты недавнего российского исследования.

Шины китайского производства (шесть моделей) существенно превышают безопасный порог содержания опасных масел – до 7 раз. Схожую токсичность китайская резина нередко проявляет и в других аспектах.

Роман Тимашов, заместитель генерального директора по VIP-направлению автомобильного холдинга (Россия)

Ряд поставщиков зарекомендовал себя как не очень качественные. Здесь разного плана проблемы. Как то, может быть, и неоднородность, и дисбаланс, и плохие характеристики, которые мы в основном применяем к шинам. Совсем не очень. И люди, покупая их, разочаровываются.

Да и по объемам импортные шины из Китая набирают скорости: производители из КНР, а сегодня это больше полусотни брендов от мала до велика, занимают уже почти 30 % шинного рынка Беларуси. И не только. Тренд распространяется на весь Евразийский экономический союз. Ситуация усугубляется еще тем, что мощности предприятий ЕАЭС не загружены. Это случилось из-за санкций и поломанных экспортных цепочек. В среднем загрузка профильных заводов по итогам 2025-го оценивается всего в 51 %. А значит, китайцам пока все дороги открыты.

Что касается собственного производства, то на «Белшине» по итогам 2025 года закрыли более 40 % потребностей внутреннего рынка. С учетом того, что за последние пару лет автопарк страны серьезно обновился и на дорогах все чаще мелькают электрокары со своей уникальной размерностью, потенциал для развития есть. Задача минимум на этот год – прирасти на 5 %. Но любое расширение упирается в экономическую целесообразность.

Владимир Косинский, начальник управления реализации продукции ОАО «Белшина»:

Увеличиваем, но все равно в любом случае оценить какой-то экономический эффект от этого увеличения невозможно. Там нет ни одного производителя, который бы полностью закрыл одной маркой все размеры шин, которые используются на автомобилях. Поэтому все считают экономику, если это популярно и выгодно нам будет, то будем это делать.

В год с конвейера этого предприятия сходит несколько миллионов шин для всех видов транспорта. Основной фронт – легковой. И чтобы оставаться в гонке, завод прошел полный технический апгрейд. Сегодня многие процессы автоматизированы. Элла Маркевич, корреспондент:

Именно здесь шина обретает свой финальный облик. Это цех вулканизации. Заготовка попадает в горячие тиски гидравлических прессов. Температура внутри достигает 200 градусов, и спустя 15 минут шина практически готова покорять дороги. Но прежде контроль качества.

Он осуществляется в несколько этапов. Сначала каждую шину осматривают вручную, а позже тестируют на специальной установке. Дмитрий Савончик, начальник участка ОАО «Белшина»:

Проверяются ее параметры: биение, силовая неоднородность, которая в свою очередь включает конусный эффект, изменение радиальной, боковой силы.



Однако для конкуренции на равных высоких производственных стандартов будет явно недостаточно, пока китайские производители, по сути, пользуются удачно сложившемся экономическим положением.