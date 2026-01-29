Автомобильный рынок в Беларуси в 2025 году вырос на 14%

День рождения автомобиля отмечается в мире. Ровно 140 лет назад немецкому изобретателю был выдан имперский патент на «механическую повозку с четырехтактным двигателем». Машина, напугавшая людей и лошадей, развивала большую по тем временам скорость – 16 километров в час. Про руль, трансмиссию и другие навороты речь конечно не шла, но это был старт эры автомобилестроения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране благодаря успешному сотрудничеству с Китаем в 2017-м появился завод, который успел стать брендовым предприятием. Это доказано потребительским спросом на его продукцию. По итогам 2025-го городской кроссовер, выпущенный под Борисовом, стал не только обладателем Государственного знака качества, но и признан автомобилем года.

Автомобиль занимает более 15 % на рынке новых машин в нашей стране и разошелся тиражом свыше 11 тысяч единиц. Всего за год на «Белджи» реализовали около 29 тысяч машин. Вырос и сам автомобильный рынок. На учет в Беларуси поставлено около 130 тысяч единиц автотранспорта – на 14 % больше чем годом ранее.