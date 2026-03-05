Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в феврале выросли на 13%

Февраль стал для отечественного авторынка месяцем уверенного роста. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, продажи новых легковых автомобилей подскочили на 13 %. За последний зимний месяц в стране реализовано 4 тысячи 100 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный драйвер – наш автопром. Белорусские бренды показали заметный рывок: в феврале продано 2 тысячи 700 автомобилей, что на 41 % больше, чем в январе. Такой результат позволил предприятиям занять доминирующую позицию на рынке – их совокупная доля достигла 65 %. В ассоциации отмечают: рост продаж связан не только с расширением модельного ряда, но и с повышением доступности автомобилей, а также стабильным спросом со стороны корпоративных клиентов. Эксперты ожидают, что положительная динамика сохранится и в начале весны.