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Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета

23 января 2026 18:01
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Сегодня в мире насчитывается более 1,5 миллиарда автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось в полтора раза. То, что однажды началось как эксперимент и чудо инженерной мысли, сегодня определяет картину мира и образ жизни городов и мегаполисов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета-2

Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов:
Взять тридцатилетнюю давность, то у нас каждый двенадцатый имел автомобиль. Сегодня каждый третий человек имеет автомобиль. Во сколько раз – это более 3 миллионов, по-моему, 3 миллиона 160 тысяч, где-то такая цифра, автомобилей в стране. Поэтому количество заправок выросло. Электрозаправки – это тоже та сеть, которая необходима для развития именно электротранспорта. Их пока  50 тысяч. Подразумевается, что в стране будет около 300 тысяч – это около 10 % от общего количества электромобилей.

Подробности в видео.

# Александр Драгун # Транспорт Беларуси # Автомобили

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