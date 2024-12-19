В Смолевичах прошёл межрегиональный форум «Беларусь – это мы!»

Молодежь Минской области поддерживает общественно значимые инициативы. А ее лидеры активно реализуют проекты на районном и республиканском уровнях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом говорили в Смолевичах. Здесь прошел межрегиональный форум «Беларусь – это мы!». Среди его гостей и почетный гражданин Минской области, легендарная гимнастка Антонина Кошель. Сам город-спутник постоянно развивается. Недавно здесь открыли поликлинику, на очереди школа. Смолевичский район входит в число лидеров агропромышленного комплекса. Здесь самый большой объем производства молока в Центральном регионе.

Антонина Кошель, почетный гражданин Минской области:

В Смолевичах мне всегда очень приятно появляться, это моя Родина, я здесь родилась, здесь моя семья выросла. Сейчас, когда я сравниваю, что было и что стало – это небо и земля. За последнее десятилетие Смолевичи разрослись: дома шикарные, люди приезжают и живут с удовольствием, набережная, озеро. В Минской области везде участвую, где меня приглашают, в мероприятиях со взрослым и детьми.