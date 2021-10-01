Антонина Кошель на встрече с молодёжью: «Они учатся у нас, как стать олимпийским чемпионом, как быть сильным, как гордиться родиной»

Новости Беларуси. В государственном училище олимпийского резерва прошло мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей и Дню учителя. Почетными гостями стали заслуженные мастера спорта и олимпийские чемпионы. Торжество проходит ежегодно.

В программе – концерт, чествование лучших преподавателей и, самое главное, – общение умудренных опытом спортсменов с молодежью. 2021 год исключением не стал. Юные воспитанники, которых набралось более ста человек, с замиранием сердца слушали рассказы и воспоминания олимпийских чемпионов. Среди них – всемирно известные Антонина Кошель и Елена Белова.

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:

Я думаю, что эта традиция позволит готовить и в дальнейшем профессионалов для отрасли физической культуры и спорта. Когда человек будет всегда в движении, когда человек будет радоваться жизни и постигать вершины мастерства, тогда он будет всегда находиться, как в физических, так и в других формах.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Такие добрые теплые встречи ежегодные, как-то способствуют сближению, понимаю. Они учатся у нас, как стать олимпийским чемпионом, как быть сильным, как гордиться родиной. Чтобы достичь цели, надо учиться, надо порядочным быть человеком во всем, надо стремиться. Вот стремиться к цели.