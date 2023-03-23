Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта

Новости Беларуси. В Минске состоялась отчетная конференция общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках мероприятия делегаты отчитались о работе организации в столице и регионах. Помимо этого, в повестке собрания значились выборы председателя. Возглавлять объединение, как и прежде, предстоит олимпийской чемпионке Антонине Кошель. Ее кандидатура была одобрена единогласно. Под руководством Кошель уже была проделана большая работа, которую планируют продолжать.

Антонина Кошель, председатель общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта»:

Дальше предстоит большая работа. Я думаю, что мы будем продолжать в том же духе. Работать с ветеранами, привлекать как можно больше в нашу организацию, как можно больше идти с ней, быть с молодежью нашей. Что такое гимн? Что такое флаг? Что такое болеть за Родину, стремиться, побеждать? Все это наши ветераны передают и говорят молодежке, как я называю, нашей молодежке замечательной.

В 2023 году организация отметила свой юбилей. Объединению, в котором состоят более 3 тысяч человек, исполнилось 20 лет. За время плодотворной работы удалось открыть филиалы во всех областях страны. Ветераны физического труда организуют соревнования по различным видам спорта. А помогает им в этом профильное министерство.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы заинтересованы, мы поддерживаем и будем поддерживать данное движение. Соответственно, мы работаем совместно. У нас есть определенные календарные планы. И конечно, мы будем с учетом просьб, пожеланий дальше их воплощать.

Николай Нилов, председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта»:

Вся работа нашей организации сводится к тому, чтобы ветераны не отдыхали на кровати, не смотрели телевизор, а принимали самое активное участие в общественной жизни, занимались патриотическим воспитанием молодежи, принимали активное участие в спорте. Наша организация лучшая в республике!