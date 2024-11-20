Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель

Белорусская спортивная гимнастика имеет давние традиции. С 1964 года отечественная кузница воспитала 25 олимпийских чемпионов, в их числе триумфатор Мюнхена Антонина Кошель. 20 ноября прославленная гимнастка, председатель Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта» празднует 70-летний юбилей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поздравления в адрес Антонины Владимировны направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша профессиональная деятельность с юных лет – яркий пример таланта, трудолюбия, честного служения спортивной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря твердой жизненной позиции и чемпионскому характеру вы успешно реализовались не только как спортсменка, но и как тренер, грамотный управленец и руководитель. И сегодня все свои знания и опыт сполна отдаете воспитанию молодого поколения, популяризации спорта и здорового образа жизни, развитию ветеранского спортивного движения в стране.

В свои 70 Антонина Владимировна продолжает трудиться в белорусском спорте – она почетный член Национального олимпийского комитета, ведет работу в президиуме Белорусской ассоциации гимнастики и консультирует национальную команду. О спорте и жизни Антонина Кошель рассказала в эксклюзивном интервью нашему телеканалу.