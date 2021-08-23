«Что ты мучаешься, тебя всё равно в команду не ставят». Антонина Кошель рассказала, как попала в олимпийскую сборную СССР

Алена Сырова, СТВ: У нас есть кадры с финальной тренировки нашей команды по фехтованию, которая отправилась на Паралимпийские игры. Одна из наших главных медальных надежд. Мы видим, какая мотивация у наших спортсменов. Можно ли сделать больше, сделать что-то, чтобы спортсмены ехали на Игры сражаться и защищать цвета своего флага? Антонина Владимировна, в 1972 году была мотивация сильнее, как вам кажется? У вас, у ваших коллег по команде.

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:

Мотивация попасть в команду – это было самое главное для меня. Я знала, что туда архисложно попасть, потому что из Беларуси как раз три девочки шли в команду. Я знала, что еду запасной, седьмой. Но на протяжении недели, которую мы тренировались, я себе ни секундочки послабинки не давала – ни скушать лишнее, ни на тренировке упасть. Я знала, что мне еще предстоит побороться, это еще целая неделя. Несмотря на то, что некоторые девочки из команды (я говорю, дружными надо быть), подходили и говорили: «Что ты пашешь, что ты мучаешься, тебя все равно в команду не ставят». Я говорю: «Господи, ну, не ставят. Когда мне скажут, что мы не ставим тебя в команду, тогда я успокоюсь».

Я до последнего сражалась, и для меня было самое главное – войти в эту золотую шестерку. И на том же опробовании я показала все что, могла. Я, может быть, даже на день раньше отсоревновалась, потому что смотрели, попаду я или не попаду. Меня не интересовало, что будет дальше происходить, какие награды будут. Самое главное – мне нужно было быть в этой шестерке, где я и оказалась. А вторая девочка осталась запасной, которая позволила себе хорошо покушать, могла нарушить режим, хотя она талантливее меня в сто раз, но так получилось. Я знала, что очень сложно, потому что три девочки из шести из Беларуси, не хотели этого делать. Конкуренция страшная, Советский Союз. Представляете, сколько республик? И каждый хотел, чтобы вошли, тем более еще и мальчики. У нас поехали три человека. Щукин Володя и Саша Малеев.

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