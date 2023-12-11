В НОК Беларуси состоялась церемония награждения белорусских тренеров и управленцев

В Национальном олимпийском комитете Беларуси прошла торжественная церемония награждения юбилейной медалью Министерства спорта Российской Федерации именитых белорусских тренеров и управленцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Декабрь – время подведения итогов. 11 декабря в Национальном олимпийском комитете Беларуси награждали тех, кому рукоплескали стадионы, и тех, чьи ученики поднимались на пьедесталы самых престижных международных стартов.

Они создавали фундамент спортивного настоящего нашей страны – олимпийские чемпионы прошлых лет, выдающиеся титулованные тренеры, успешные управленцы. Без их медального опыта, знаний и навыков сложно представить нынешнюю спортивную Беларусь. Они ковали свои победы, а потом помогали подрастающим отечественным звездам раскрывать свои таланты. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин наградил белорусских спортивных деятелей юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта. Это дань уважения белорусским достижениям на ниве спорта.





Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Очень рад, что коллеги, тренеры, ветераны помнят славные победы, когда их одерживала единая спортивная Советская команда. Они гордятся этим. У нас была единая система. Все хорошее из этой системы мы взяли. И я хочу поблагодарить своего коллегу Сергея Михайловича Ковальчука за ту работу, которую проводит Министерство спорта и туризма по укреплению национальной системы спорта. Мы друг у друга учимся и каждые три месяца проводим совместные коллегии.

Антонина Владимировна Кошель, олимпийская чемпионка 1972 года по спортивной гимнастике, заслуженный тренер БССР, одна из самых ярких звезд былых лет, и сейчас ведет активную деятельность и заряжает энергией, теплотой и надеждой своих коллег и учеников.

Антонина Кошель, председатель Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта»:

Я хочу поблагодарить, что сегодня я вместе со всеми своими прославленными однополчанами-белорусами, спортсменами высочайшего уровня, получила награду. С гордостью вспоминаем эти моменты, как мы шли к этим победам, сколько нужно было из себя выжать, чтобы попасть в эту золотую команду.